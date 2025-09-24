南投國慶焰火結合茶博9條接駁路線出爐 交通攻略一次看

南投縣建縣首辦國慶焰火，圖為日前試放焰火場景。（圖由南投縣政府提供）

2025/09/24 09:05

〔記者張協昇／南投報導〕南投建縣首辦國慶焰火，並結合南投世界茶業博覽會，預計當天將湧入2、30萬人潮，縣府共設置6處大型停車場及9條接駁路線，包括從茶博會前往國慶焰火會場或觀賞區的巡迴接駁車，方便遊客白天逛茶博、晚上賞焰火。

縣府指出，國慶焰火將於國慶日晚間8點起於南投市貓羅畔施放，設於南投縣會展中心的主會場周邊道路，中午12點起將實施交通管制，進入活動會場或焰火觀賞區需搭乘接駁車至接駁站，再徒步進入，國3南投交流道國慶日中午12點起也將封閉，請改道至中興及名間交流道。

6處停車場，包括草屯環鴻安輪廠與草鞋墩觀光夜市、名間豬事文化園區與欣美園區、南投市南崗工業區與中興新村，從6處停車場均有往返國慶焰火會場接駁車，暫訂去程從下午2點至6點半，回程則從晚間8點半至11點。建議北部民眾走國3下草屯交流道，將車子停放環鴻安輪廠、草鞋墩觀光夜市，再搭接駁車至東閔路接駁站；南部民眾走國3下名間交流道，將車子停放豬事文化園區、欣美園區，再搭接駁車至芳美路或中興路接駁站；從彰化走國1民眾，則可由台76線下中興交流道，至中興新村搭接駁車至祖祠路接駁站。

若想先至茶博會遊客，北部、南部民眾下交流道後，可分別將車子停在草屯草鞋墩觀光夜市、名間豬事文化園區，搭接駁車至中興新村，逛完茶博再搭乘中興新村巡迴接駁車至國慶焰火會場或觀賞區，暫訂首班車上午8點半開始一直到末班車晚間10點。

南投建縣首辦國慶焰火，並結合南投世界茶業博覽會，讓遊客白天逛茶博、晚上賞焰火。（資料照）

南投國慶焰火6處停車場及接駁路線圖。（圖由南投縣政府提供）

南投國慶焰火結合茶博接駁路線圖及往返時間表。（圖由南投縣政府提供）

