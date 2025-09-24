為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台鐵花蓮光復車站路段搶通 鳳林=瑞穗08:00恢復正常行車

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨日發生溢流，一度造成台鐵光復站及周邊積淹水，雙向交通中斷。（民眾提供）

    2025/09/24 08:59

    〔記者林志怡／台北報導〕強烈颱風樺加沙昨日造成東半部地區出現明顯雨勢，花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨日下午2時50分發生溢流，造成光復站及周邊積淹水。台鐵公司表示，溢流造成萬榮=光復間（K42+500=600）路基流失及號誌設備泡水異常，已在上午7時完成搶通，鳳林=瑞穗間8時起恢復正常行車。

    台鐵公司說明，今日列車行駛概況如下：

    一、西部幹線（基隆=潮州=枋寮間）正常行駛。

    二、東部幹線（樹林=花蓮=台東間）正常行駛。

    （一）順行：花蓮=台東自402次起（花蓮8:22開）恢復正常行駛。

    （二）逆行：台東=花蓮自411次起（台東7:43開）恢復正常行駛。

    （三）407次玉里=花蓮間停駛，花蓮（9：00開）=樹林正常行駛。

    三、南迴線（枋寮=台東間）正常行駛。

    四、平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線正常行駛。

    台鐵公司也提醒，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

