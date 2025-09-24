為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    《中文怪物》掀話題 全家小編出46字考題引網友大讚：太有才

    法籍YouTuber「酷Ku」斥資500萬打造的中文實境節目《中文怪物》。（翻攝自Youtube）

    法籍YouTuber「酷Ku」斥資500萬打造的中文實境節目《中文怪物》。（翻攝自Youtube）

    2025/09/24 09:21

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕法籍YouTuber「酷Ku」斥資500萬打造中文實境節目《中文怪物》，近日在YouTube上線後大受好評，引發網友熱議，不少人搶搭話題熱潮，全家便利超商的小編昨也發出一道長達46字的聲調考題，網友熱議之餘也發現「竟然全部都三聲」、「小編有才」，作家朱宥勳也畫重點直言「通常我們不會跟好友『繾綣』整晚，這個動詞有點太刺激了」。

    YouTube頻道「Ku’s dream 酷的夢」於20日上架《中文怪物》，片中邀集100名外國人挑戰中文關卡，最後勝出者將抱回30萬元獎金。由於該片從佈景到後製都毫不手軟，規模媲美Netflix的實境秀節目，影片上線約2天就突破200萬觀看，在近日引發網路熱議。

    全家便利超商的小編昨也發出一道聲調考題，題目為「儘管你手裡只有五百五，等等也可以買九款水果酒，請你好友飲點小酒、品點可口水餃、可可捲，彼此好好繾綣整晚」。

    網友熱議之餘也抓重點直呼「哇靠全都三聲太可怕了」、「都三聲，小編好厲害」、「做答時會懷疑自己」、「這題該加考變調」。也有人笑稱「真是三聲三世死裡逃生」。

    朱宥勳也在臉書發文笑稱，「這題聲調出得頗有創意，但是……通常我們不會跟好友『繾綣』整晚，這個動詞有點太刺激了……XD」。其他網友也直言「不會嗎……」、「都請他喝那麼多了……」、「畢竟喝了太多酒，來都來了？」

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    法籍YouTuber「酷Ku」斥資500萬打造中文實境節目《中文怪物》，近日在YouTube上線後大受好評，全家便利超商的小編昨也發出一道長達46字的聲調考題，網友熱議之餘也發現「竟然全部都三聲」、「小編有才」。（圖擷自臉書）

    法籍YouTuber「酷Ku」斥資500萬打造中文實境節目《中文怪物》，近日在YouTube上線後大受好評，全家便利超商的小編昨也發出一道長達46字的聲調考題，網友熱議之餘也發現「竟然全部都三聲」、「小編有才」。（圖擷自臉書）

