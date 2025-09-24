為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄市平均屋齡逾34年 仁武區23.88年最年輕

    仁武區是高雄市屋齡最年輕的行政區。（記者侯承旭攝）

    仁武區是高雄市屋齡最年輕的行政區。（記者侯承旭攝）

    2025/09/24 08:48

    〔記者侯承旭／高雄報導〕高雄市稅籍房屋的平均屋齡突破34年，50年以上的老宅達17.2萬戶，屋齡最年輕的行政區是仁武區，屋齡最老的行政區是田寮區。

    根據內政部不動產資訊平台統計，至今年第二季截止，全台灣稅籍房屋約940萬宅，平均屋齡為34.05年，其中高雄市的平均屋齡達34.15年，高於全國平均值，在六都僅低於台北市的39.09年及台南市34.89年。

    高雄市的稅籍房屋約114.7萬宅，屋齡低於10年的房屋共13.1萬宅，比例僅11.4%，屋齡最大宗的是30至40年約24.7萬宅、40至50年共27.3萬宅，兩者佔全市房屋的45.4%。高雄市50年以上的老宅達17.2萬戶，比例達15%。

    高雄市38個行政區中，平均屋齡最年輕的是仁武區僅23.88年，另近年房市交易熱區的楠梓區、左營區、橋頭區，因建商不斷推出新住宅，平均屋齡也低於30年。高雄市平均屋齡最高的是田寮區達54.54年，是仁武區平均屋齡的2.2倍，是高雄唯一平均屋齡超過半世紀的行政區。

