    首頁　>　生活

    輕颱博羅依路徑曝光！颱風論壇：樺加沙直接衝擊港澳

    颱風論壇指出，第20號輕度颱風博羅依預計本週五、週六穿越菲律賓上空。（圖擷自颱風論壇臉書）

    2025/09/24 09:17

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今天（24日）受第18號颱風樺加沙外圍環流影響，水氣仍偏多，花東地區及恆春半島有不定時陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率。天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，第20號輕度颱風已成形，但不影響台灣；花東地區雨勢將持續；港澳地區受到樺加沙直接衝擊，風雨預計構成重大威脅。

    颱風論壇稱，第20號輕度颱風「博羅依」（BUALOI）形成，預計本週五（26日）、週六（27日）將穿越菲律賓上空，隨後往中國海南島及越南前進，不影響台灣，也不會和樺加沙發生「藤原效應」。

    雨量觀測方面，颱風論壇指出，不到2天，花蓮天祥雨量已突破800毫米，整個花東縱谷、宜花東及屏東山區雨勢都非常驚人。由於中央山脈攔截颱風東南風所夾帶的大量水氣，加上強烈的地形抬升作用，形成一道緊貼稜線、猶如刀切般鮮明的降雨分布，讓東、西部產生強烈對比。

    颱風論壇預估，截至今晚10時，花東山區降雨量仍可達300至490毫米，平地150至340毫米。

    颱風論壇補充，樺加沙颱風正侵襲香港、澳門。香港天文台稍早已發出10號颶風信號，是繼今年「薇帕」颱風之後的第二次10號風球。目前最強陣風達13級。

    颱風論壇分析，港澳地區正面迎擊樺加沙颱風的危險半圓，將使得強烈風勢在沒有地形屏障下，直接衝擊港澳。隨著颱風靠近，氣壓下降，風暴潮也將加劇，對港澳及華南沿岸構成重大威脅。若依照現階段預報，港澳地區的風雨最快要到今天晚上才會逐漸轉小。

