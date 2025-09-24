高雄市打造1.8公頃滯洪池 減少泥水流入澄清湖

水利局打造1.2公頃滯洪池，減少泥水流入澄清湖。（記者陳文嬋攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市高爾夫球場違反水土保持法規定，水利局斥資1200萬元，選定果嶺公園10號池0.4公頃及練習場坡地，擴大打造1.8公頃滯洪池，總滯洪量達3.1萬噸，減少泥水流入澄清湖，工程已完工啟用，有效調節水位、延緩洪峰。

水利局表示，高雄高爾夫球場過去未做好水土保持，違反水土保持相關規定，市府依水土保持法代為施作，經過專業評估，改善水保設施，選定球場地勢最低10號池0.4公頃，以及練習場坡地作為滯洪池。

水利局斥資1200萬元，擴大開挖1.8公頃滯洪池，設置集水井與制水閘門，以最小開挖面積，達到最大滯洪效益，總滯洪容量達3.1萬噸。

工程採50年重現期洪水標準，以及短期零出流設計原則，總滯洪容量達3.1萬噸，保留既有喬木、補植草皮，以兼顧景觀及生態，目前工程已完工。

網路社群近來流傳影片指澄清湖划船區黃泥水現象，水利局表示，屬於豪雨沖刷坡地土壤產生天然泥沙顆粒，歷年皆有類似現象，湖水約一週內可自然恢復清澈，且划船區並非取水口，不影響民生用水水質。

水利局強調，工程除提升坡地防洪減災能力，也能有效降低泥水逕流入澄清湖頻率與強度，兼顧環境保育與民眾用水安全，確保水域品質與公共安全，讓澄清湖風景區更美麗。

