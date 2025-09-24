高美濕地末班車太早收班 漁村夜歸人無車可搭

高美地區仍有許多住戶搭乘公車往返清水市區求學購物。（記者張軒哲攝）

2025/09/24 08:32

〔記者張軒哲／台中報導〕中台灣首座海洋活體水族展示場館「台中海洋館」8月21日試營運，交通局為迎接觀光人潮，規劃多條公車路線停靠海洋館，但鄰近的高美社區居民指出，行經高美社區的178與179末班車收班時間過早，盼交通局可以延後收班，滿足漁村居民夜間搭乘需求。

178與179是高美路與三美路沿線婦孺與學生通勤族主要班次，因漁村道路狹小，以中巴行駛，目前從高美濕地延駛至海洋館，但因末班車從清水火車站發車時間分別為下午4點半與5點半，常有清水高中學生來不及搭乘，若是錯過末班車，要請家長接送。

高美地區家長洪先生說，高美路與三美路沿線仍有許多住戶，希望能將末班車往後延，讓夜間通勤族有車可搭。

台中市交通局表示，巨業交通配合台中海洋館開館，強化與高美濕地等景點串聯，將178、179路延伸並調整發車時刻，在有限的運輸資源提供大眾運輸服務，針對高美地區夜間乘車需求，因巨業交通目前人力受限，交通局已請巨業交通儘速增補人力因應。

台中市公車179由清水車站發車，行經高美濕地至海洋館。（記者張軒哲攝）

