為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高美濕地末班車太早收班 漁村夜歸人無車可搭

    高美地區仍有許多住戶搭乘公車往返清水市區求學購物。（記者張軒哲攝）

    高美地區仍有許多住戶搭乘公車往返清水市區求學購物。（記者張軒哲攝）

    2025/09/24 08:32

    〔記者張軒哲／台中報導〕中台灣首座海洋活體水族展示場館「台中海洋館」8月21日試營運，交通局為迎接觀光人潮，規劃多條公車路線停靠海洋館，但鄰近的高美社區居民指出，行經高美社區的178與179末班車收班時間過早，盼交通局可以延後收班，滿足漁村居民夜間搭乘需求。

    178與179是高美路與三美路沿線婦孺與學生通勤族主要班次，因漁村道路狹小，以中巴行駛，目前從高美濕地延駛至海洋館，但因末班車從清水火車站發車時間分別為下午4點半與5點半，常有清水高中學生來不及搭乘，若是錯過末班車，要請家長接送。

    高美地區家長洪先生說，高美路與三美路沿線仍有許多住戶，希望能將末班車往後延，讓夜間通勤族有車可搭。

    台中市交通局表示，巨業交通配合台中海洋館開館，強化與高美濕地等景點串聯，將178、179路延伸並調整發車時刻，在有限的運輸資源提供大眾運輸服務，針對高美地區夜間乘車需求，因巨業交通目前人力受限，交通局已請巨業交通儘速增補人力因應。

    台中市公車179由清水車站發車，行經高美濕地至海洋館。（記者張軒哲攝）

    台中市公車179由清水車站發車，行經高美濕地至海洋館。（記者張軒哲攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播