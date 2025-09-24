掃到「風颱尾」！柿青只剩往年3成 新埔柿餅棚架一半曬「寂寞」

今年9月初開工迄今的味衛佳，棚架上的柿餅曬不滿，有一半曬的是寂寞。（記者黃美珠攝）

2025/09/24 08:29

〔記者黃美珠／新竹報導〕中南部今年飽受風災之苦，新竹縣新埔柿餅卻掃到了「風颱尾」，因為南部柿青只剩往年的3成，以致每年9月過後，新埔柿餅加工區有名的「柿餅婆婆」站在滿滿金黃色棚架下，手捧柿餅做「日光浴」的網美場景，今年應該會成了絕響，月初開工迄今，空有柿餅棚架，卻有一半始終曬的是「寂寞」。

味衛佳柿餅教育農園執行長呂易丞說，前年柿子開花期碰到颱風，柿青也收成不好，再加上南部農會開始推廣產製柿餅，所以新埔柿青來源還可以說是「下滑」幾成，但今年卻因颱風，柿青來源必須改口說「只剩」往年的3成。

請繼續往下閱讀...

過去每年9月初，味衛佳開始開工製作柿餅後，到次年1月收工前，幾乎每天都要開出至少2組人馬搭配機械削柿子皮，今年只需1組人馬，而且還得「做2休3」，就知道柿青被「天收了」的程度。

味衛佳負責人呂理鑑說，他們的柿餅主力是用牛心柿所做，另搭配石柿和筆柿，年產量至少6萬台斤左右，其中5萬台斤就來自牛心柿柿青，所以正常每年牛心柿大約需要20萬台斤。

去年跟他契作的2名南部果農，合力只能供應牛心柿約1萬台斤，跟歷年各自都能拿出2.5萬台斤的實力不可同日而語，沒想到今年更慘，2戶加起來應該連1萬台斤的柿青都沒有，只能比照去年多用筆柿當原料，但今年柿餅的總產量應該不到5萬台斤。

以至於味衛佳歷年最搶鏡的柿餅婆婆曬柿餅的畫面，今年多半只能拍特定角度或特寫，因為棚架上鋪滿金黃色柿餅做「日光浴」的場景迄今難見，有一半的棚架閒置著，純粹曬個寂寞。

味衛佳柿餅教育農園往年進入加工期，總是需要2組人馬搭配機器一起削皮趕做柿餅。（資料照，記者黃美珠攝）

往年每到柿餅加工期，新埔味衛佳柿餅教育農園的棚架上都是滿滿的金黃色柿餅在做「日光浴」。（資料照，記者黃美珠攝）

往年「味衛佳」的柿餅婆婆站在金黃色棚架下，手捧柿餅做「日光浴」的經典場景，今年難得一見。（資料照，記者黃美珠攝）

味衛佳柿餅教育農園的加工區內儲著滿滿的柿青，等待去皮加工的場景，今年不復見。（資料照，記者黃美珠攝）

味衛佳柿餅教育農園內的加工區域，今年開工後多半只見來客，看不到歷年塞滿空間的柿青。（記者黃美珠攝）

往年味衛佳棚架上鋪滿正在做「日光浴」的柿餅，吸引來客拍照。（記者黃美珠攝）

味衛佳的曬柿餅棚架，空著一半曬寂寞。（記者黃美珠攝）

味衛佳的曬柿餅棚架，空著一半曬寂寞。（記者黃美珠攝）

今年中南部的風災重創新埔柿餅的柿青來源。（記者黃美珠攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法