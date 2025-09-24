連3天暴雨！台20線南橫公路彩霞隧道被土石流灌入

南橫公路彩霞隧道被土石流灌入。（陳允萍提供）

2025/09/24 08:15

〔記者黃明堂／台東報導〕因受樺加沙颱風影響，台東縣連續3天豪雨猛灌，多處公路出現土石流災情，其中，南橫公路多處土石流及坍方，彩霞隧道更被土石流灌入，目前關山工務段已派廠商搶修，預計明天傍晚搶通。

公路局南分局表示，海端鄉過去24小時已降下超過550mm超大豪雨雨量，台20線149K+110至199K+000（向陽至初來）預警性封閉路段，經南分局關山工務段人員於今日（9/24）道路巡查後發現，在150K+100發生路基坍塌及155K+100、161K+100、163K+000、170K+100、179K+200、180K+100、181K+800、185K+600、188K+600（彩霞隧道）、190K+600等多處發生邊坡坍方及土石泥流造成雙向道路阻斷，關山工務段已派遣廠商機具前往清理，預計於9月25日下午5時搶通。

南橫公路颱風災情，造成山上種植的蔬菜水果無法運下山，令農民十分憂心，協助農民產銷的網友陳允萍昨天即發文彩霞隧道土石流不通，狀況很危險土石流繼續崩塌中，請大家不要前往；南分局也提醒有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。

南橫公路多處坍方。（記者黃明堂翻攝）

