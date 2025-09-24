花蓮堰塞湖釀災 林艾德：災應中心7月即關注、事前已提醒地方要疏散

民眾指出，光復鄉一號、二號堤防中間，供砂石場出入的堤防缺口，讓大水長驅直入，砂石場被淹到只剩屋頂。（民眾提供）

2025/09/24 08:30

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨（23日）下午發生溢流，造成嚴重災情，引發外界熱議。台灣獨立樂團「皮格子」主唱林艾德對此發文強調，今年7月堰塞湖生成以來，災害應變中心就開始針對堰塞湖問題進行討論，每一場工作會議都有專案報告，樺加沙颱風來襲前，也有提醒地方政府要疏散下游民眾，也直接跟地方鄉鎮長連線，發細胞廣播、請國軍跟其他縣市消防局支援撤離。雖然堰塞湖溢流畫面很可怕，「但如果不是從中央應變到地方消防局的努力，那災情會是難以想像的」。

今年7月間由於薇帕颱風外圍環流帶來雨量，造成國有林地崩塌，花蓮馬太鞍溪上游出現堰塞湖。近日樺加沙颱風過境，又在花蓮山區帶來超過500毫米雨量，堰塞湖於昨天下午2點40分發生大規模潰流，光復鄉市區也遭受嚴重災情。

請繼續往下閱讀...

林艾德在臉書發文指出，這次馬太鞍溪堰塞湖溢堤，目前預估流出超過6000萬噸的水量，幾乎是1/3座石門水庫，比很多小水庫都還大。

林艾德說明，如果你今天才第一次看到這個新聞，你可能會覺得那個湖在那邊那麼久政府都沒做事，但事實上7月底開始，開挖、炸壩到抽水，災害應變中心都討論過，但因為那是一個重機具無法施工的地方，最後是由空勤協助林保署吊掛安裝水位監測計。

林艾德強調，從這個堰塞湖生成起，每一場應變中心的工作會議都有專案報告，在本次颱風之前，氣象預報也準確預測了雨量將導致溢流，兩天前就開始提醒地方政府要疏散下游民眾，也直接跟地方鄉鎮長連線，發細胞廣播、請國軍跟其他縣市消防局支援撤離，幾乎能做的事全都做了。

林艾德直言，「堰塞湖溢流在畫面上看起來很可怕，但如果不是從中央應變到地方消防局的努力，那災情會是難以想像的」。

林艾德提到，坐鎮災害應變中心的指揮官是內政部長劉世芳，他也直言「這幾年應變中心的會議YouTube都有直播，你可以隨便看，但我保證劉世芳100%是蘇貞昌之後最認真的指揮官」。

林艾德表示，應變中心的會議從氣象預報、災情監控、水電民生到疏散撤離，有十幾個單位要報告，一般指揮官或副指揮官就是先聽完所有單位簡報，然後把幕僚寫好的裁示唸一次結束。這真的不怪他們，畢竟誰能懂這麼多事情。

林艾德指出，但劉世芳好像真的可以，她常常在單位簡報完後問一些很尖銳的問題，導致她剛上任時，工作會議各單位常常被問得手忙腳亂，但這樣一次又一次，這些單位自然會準備得更充分。

林艾德表示，一直到現在這場工作會議，劉世芳依然不斷在敲打作業單位，提出實質建議讓他們提升應變效率。林艾德認為，「她可能不是什麼親民的官員，也不擅長製造話題，這種一板一眼的個性選舉大概也不吃香，但她做事的細心謹慎程度我絕對放心，在政治網紅化的現在，希望大家也能分一些目光，給這樣實務派的政治人物」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法