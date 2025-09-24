為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    花蓮光復已知14死18傷 罹難者多為受困1樓長者

    車疊車畫面曝光。（圖取自花蓮議長張峻臉書）

    2025/09/24 08:00

    首次上稿 07:56
    更新時間 08:00

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮光復馬太鞍溪上游堰塞湖昨天（23日）下午溢堤，滔天洪水漫過堤防、沖斷台九線馬太鞍橋，光復鄉中心瞬間被夾雜泥沙的「黑水」淹沒，上百輛車載浮載沉，據報30人失聯，洪水深夜退去後，街上車疊車慘況曝光，災情十分慘重，救難人員截至今天清晨陸續發現14名罹難者，尚在確認身分，另有18名傷患，傷亡人數恐再攀升。行政院長卓榮泰今早也將趕赴花蓮勘災。

    據了解，罹難14人中，多是住在市區佛祖街、敦厚路的1樓長輩，恐因大水來的突然逃生不及。目前消防人員根據通報紀錄，逐戶巡查。

    花蓮光復成為重災區，各地救難隊馳援，橋塌路斷影響搜救隊抵達時程，因台9線馬太鞍溪橋沖毀，替代道路為省道台11丙線接台11線接台30線，繞行時間約2.5小時。

    宜蘭縣府正加速193線道（箭瑛大橋到光復鄉193縣道端）搶通，現階段無法通行，預計中午搶通，若搶通會立即公告。

    交通部長陳世凱今天上午8點半將赴花蓮馬太鞍溪橋前進指揮所視察「馬太鞍溪橋」，隨即卓揆也將於10點45 視察馬太鞍溪橋災損及搶災情形，並接續展開多點視察。

    光復災情慘重。（圖取自花蓮議長張峻臉書）

