花蓮光復鄉重災 鄉野傳說「馬太鞍溪河床跟糖廠煙囪一樣高」

馬太鞍溪床比平地高，因此洪峰很容易越過堤防，昨天馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉嚴重大水，成為當地人記憶中百年來最嚴重的淹水災情。（民眾提供）

2025/09/24 07:35

〔記者花孟璟／花蓮報導〕在花蓮光復鄉有一則鄉野說法，光復馬太鞍溪的溪床高度跟光復糖廠的煙囪一樣高，因為從光復鄉要上馬太鞍溪橋要經過長長的爬坡路段，顯示馬太鞍溪溪床高於平地，而從地圖及地理資料來看也證實此一說法。當地民眾說，馬太鞍溪南岸堤防兩個缺口，大水一來「水往低處流」，這次堰塞湖引起的洪水，鄉長林清水認為，這是他有記憶以來馬太鞍溪最嚴重災情。

馬太鞍溪是花蓮光復鄉、鳳林界溪，發源自丹大山，至萬榮鄉明利、光復鄉馬錫山北麓的谷口進入縱谷平原，形成廣大的沖積扇後注入花蓮溪。光復鄉長林清水說，他有記憶以來光復鄉市區從來沒有發生過這麼嚴重的災情，甚至是百年來最嚴重。

「馬太鞍溪的溪床跟糖廠煙囪一樣高」說法，當地人說，溪床比平地還高，很違反常識及直覺，因為一般常識是河流應該低於平原。不過，馬太鞍溪是花蓮溪在縱谷的4大沖積扇之一，沖積扇特色是中間高、兩邊低，沖積扇頂海拔高度最高，海拔約170公尺，夏季的馬太鞍溪是旱溪，馬太鞍溪橋下方乾溪床海拔高度就有166公尺，溪水潛入地底形成伏流，在馬太鞍溪沖積扇南端邊緣低處湧出，也是馬太鞍濕地的由來。

在地陳姓民眾說，比對1/5000基本地形圖就能發現，中油馬太鞍加油站海拔僅125公尺，光復糖廠119公尺，等於河床比平地高約50公尺，光復糖廠的煙囪51公尺高，約等於馬太鞍溪沖積扇扇頂的高度，大水一來水往低處流，不致災才奇怪。不過糖廠這次幸運沒有災情，因為光復溪溪流分隔市區而保住糖廠。

既然河床高於兩邊平地，何以北岸鳳林鎮沒有嚴重災情？在地耆老表示，馬太鞍溪北岸是鳳林鎮綜開段，曾規劃工業區，1990年代省政府編列預算興建馬太鞍溪北岸堤防，起點從馬太鞍溪橋起往下游全長超過8公里，使北岸出現8000公頃的河川新生地，目前有花蓮縣環保科技園區、縱管處的鳳林遊憩區。

花蓮光復糖廠的煙囪高度51公尺，糖廠的海拔高度119公尺，加起來剛好和馬太鞍溪橋同高。（檔案照，記者花孟璟攝）

