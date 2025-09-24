台北環南市場慶開幕 累計消費滿2千送祈福關廟麵、白米

台北市環南市場在今年7月12日盛大開幕，台北市市場處指出，為了表達對消費者的感謝，環南市場即日起到9月28日舉辦「禮饗環南」回饋活動，活動期間在環南市場消費累計滿2,000元，就可以兌換祈福過的關廟麵或白米。 （北市市場處提供）

2025/09/24 07:22

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市環南市場在今年7月12日盛大開幕，台北市市場處指出，為了表達對消費者的感謝，環南市場即日起到9月28日舉辦「禮饗環南」回饋活動，活動期間在環南市場消費累計滿2,000元，就可以兌換祈福過的關廟麵或白米。

市場處指出，活動期間在環南市場消費累計滿2,000元，需憑有店章收據，即可於營業日早上7點至10點至二樓飲食40號旁的活動櫃臺兌換中元法師祈福的關廟麵或白米，共準備關廟麵2,000包與白米600包，共2,600包。每一份關廟麵及白米都象徵著祝福，期盼消費者帶回的不僅是美味的食材，更是市場的關懷與溫暖。

市場處表示，改建後的環南市場，擁有明亮舒適的採購空間，以及多元豐富的攤位，提供最新鮮的食材及在地美食，讓顧客在輕鬆舒適的環境中盡情選購，享受各式各樣的美味。本次「禮饗環南」活動不僅延續開幕慶典的精神，提供實惠回饋，更希望藉由祈福傳遞市場的溫暖與祝福，環南市場不僅是民生生活採買的重要據點，更是凝聚社區情感的交流中心，邀請民眾一同體驗環南市場帶來多元魅力，並共享「禮饗環南」所帶來的驚喜與歡樂。

