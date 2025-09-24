為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    我國第一輛N700ST雛形曝光！ 高鐵董座一週內兩度赴日拚早交車

    N700S型列車是日本新幹線正使用的最新的列車之一。（記者吳亮儀攝）

    N700S型列車是日本新幹線正使用的最新的列車之一。（記者吳亮儀攝）

    2025/09/24 07:27

    〔記者吳亮儀／日本東京報導〕台灣高鐵將在明年迎來第一輛全新的新世代列車N700ST，為確保能在明年八月運抵台灣，高鐵公司董事長史哲一週內兩度到日本的製造工廠了解進度，也讓我國第一輛N700ST雛型曝光。

    台灣高鐵向日本JR東海購買12輛新世代列車，這也是日本新幹線用的最新款列車N700S。台灣高鐵公司購買後會做些微改裝來符合台灣人的民情，外觀也會漆成目前高鐵的列車同風格，因此命名為N700ST，T代表TAIWAN。

    高鐵訂購的N700S型列車分別在日本山口縣日立的笠戶工廠、名古屋的日本車輛製造工廠製造，目前第一輛車頭和車身已經初具模型。高鐵計畫在明年八月運抵台灣後開始測試，2027年下半年開始營運。

    史哲表示，目前台灣高鐵使用的車型是700T，是21年前打造的，而台灣高鐵已經通車18年，2027年新世代車上路剛好是台灣高鐵20年。他在日本基地看到新車，可看到隨科技進步，日本高鐵在新車科技技術上有大幅進步，除內裝，新車透過材料改造輕量化，還有更流線型的車頭能大幅減低風阻，耗能減少20%，這數字非常驚人。

    史哲表示，讓台灣高鐵和台灣人最得欣慰的是，台灣買的新車進程上跟日本同步性相當高，日本新幹線使用N700S約五成，還有另外五成是舊車，後年高鐵就跟日本一樣用新車。

    史哲指出，今年八月，高鐵的日均搭乘人數剛破23.4萬人次，是歷史新高，預期下半年會再增加，也期盼新車趕快抵台，解決一票難求的問題。

    史哲表示，他特別來日本看打造進度，日方做事很謹慎，打造進度沒有問題。他表示，明年第一組新車將會來台，後續陸續每二、三個月增加新車，2027年第一輛列車上路，其餘列車路線會在2028年全面上路，增加服務效率和班次，「台灣能很快享受到日本造車的極致工藝，是台灣人的福氣」。

    台灣高鐵向日本JR東海購買最新款的N700S列車。圖為JR東海位於日本東京的大井基地內N700S列車。（記者吳亮儀攝）

    台灣高鐵向日本JR東海購買最新款的N700S列車。圖為JR東海位於日本東京的大井基地內N700S列車。（記者吳亮儀攝）

    史哲（左2）一週內兩度赴日本的製造工廠了解列車建造進度。圖為我國購買的N700S型列車車身。（台灣高鐵公司提供）

    史哲（左2）一週內兩度赴日本的製造工廠了解列車建造進度。圖為我國購買的N700S型列車車身。（台灣高鐵公司提供）

    高鐵董事長史哲（右2）一週內兩度到日本的製造工廠了解列車建造進度。圖為我國購買的N700S型列車車身內部。（台灣高鐵公司提供）

    高鐵董事長史哲（右2）一週內兩度到日本的製造工廠了解列車建造進度。圖為我國購買的N700S型列車車身內部。（台灣高鐵公司提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播