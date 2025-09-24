我國第一輛N700ST雛形曝光！ 高鐵董座一週內兩度赴日拚早交車

N700S型列車是日本新幹線正使用的最新的列車之一。（記者吳亮儀攝）

2025/09/24 07:27

〔記者吳亮儀／日本東京報導〕台灣高鐵將在明年迎來第一輛全新的新世代列車N700ST，為確保能在明年八月運抵台灣，高鐵公司董事長史哲一週內兩度到日本的製造工廠了解進度，也讓我國第一輛N700ST雛型曝光。

台灣高鐵向日本JR東海購買12輛新世代列車，這也是日本新幹線用的最新款列車N700S。台灣高鐵公司購買後會做些微改裝來符合台灣人的民情，外觀也會漆成目前高鐵的列車同風格，因此命名為N700ST，T代表TAIWAN。

高鐵訂購的N700S型列車分別在日本山口縣日立的笠戶工廠、名古屋的日本車輛製造工廠製造，目前第一輛車頭和車身已經初具模型。高鐵計畫在明年八月運抵台灣後開始測試，2027年下半年開始營運。

史哲表示，目前台灣高鐵使用的車型是700T，是21年前打造的，而台灣高鐵已經通車18年，2027年新世代車上路剛好是台灣高鐵20年。他在日本基地看到新車，可看到隨科技進步，日本高鐵在新車科技技術上有大幅進步，除內裝，新車透過材料改造輕量化，還有更流線型的車頭能大幅減低風阻，耗能減少20%，這數字非常驚人。

史哲表示，讓台灣高鐵和台灣人最得欣慰的是，台灣買的新車進程上跟日本同步性相當高，日本新幹線使用N700S約五成，還有另外五成是舊車，後年高鐵就跟日本一樣用新車。

史哲指出，今年八月，高鐵的日均搭乘人數剛破23.4萬人次，是歷史新高，預期下半年會再增加，也期盼新車趕快抵台，解決一票難求的問題。

史哲表示，他特別來日本看打造進度，日方做事很謹慎，打造進度沒有問題。他表示，明年第一組新車將會來台，後續陸續每二、三個月增加新車，2027年第一輛列車上路，其餘列車路線會在2028年全面上路，增加服務效率和班次，「台灣能很快享受到日本造車的極致工藝，是台灣人的福氣」。

台灣高鐵向日本JR東海購買最新款的N700S列車。圖為JR東海位於日本東京的大井基地內N700S列車。（記者吳亮儀攝）

史哲（左2）一週內兩度赴日本的製造工廠了解列車建造進度。圖為我國購買的N700S型列車車身。（台灣高鐵公司提供）

高鐵董事長史哲（右2）一週內兩度到日本的製造工廠了解列車建造進度。圖為我國購買的N700S型列車車身內部。（台灣高鐵公司提供）

