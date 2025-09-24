樺加沙颱風影響 「台北水舞嘉年華」今仍暫停演出

受到樺加沙颱風影響，花東災情嚴重，北市仍持續發布陸上強風特報，台北市政府觀光傳播局指出，今（24）日市區瞬間陣風仍可達到7級，為了維護民眾安全與確保水舞展演效果，台北水舞嘉年華暫停展演一天。（記者孫唯容攝）

2025/09/24 07:18

〔記者孫唯容／台北報導〕受到樺加沙颱風影響，花東災情嚴重，北市仍持續發布陸上強風特報，台北市政府觀光傳播局指出，今（24）日市區瞬間陣風仍可達到7級，為了維護民眾安全與確保水舞展演效果，台北水舞嘉年華暫停展演一天。

中央氣象署今天持續發布陸上強風特報，受到樺加沙颱風外圍環流影響，24日晨至25日晚上基隆市、台北市、新北市、南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請民眾在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。

北市觀傳局表示，根據氣象團隊預估今天北部陣風仍可達7級，且基隆河上游因山區持續下雨，恐造成河水上漲及漂流物大增，因此再持續暫停演出1日，待天候狀況穩定，活動將恢復正常演出，繼續帶給觀眾精彩的水舞盛宴。欲前往觀賞的民眾可透過官方網站及社群平台掌握最新活動訊息。

