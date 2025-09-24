花蓮堰塞湖溢流 林智群列5點嗆鍵盤專家：壩體鬆軟、處理不好反潰堤

颱風樺加沙挾帶強風豪雨襲台，馬太鞍溪上游堰塞湖昨（23日）下午發生溢流，造成嚴重災情，引發外界議論。（資料照，東穩通運提供）

〔即時新聞／綜合報導〕颱風樺加沙挾帶強風豪雨襲台，馬太鞍溪上游堰塞湖昨（23日）下午發生溢流，造成嚴重災情，引發外界議論。網路上可看到部分網友質疑，為何事前未先處理堰塞湖，律師林智群則發文提出5點說明，強調該處沒有任何道路可以運送大型機具上去，且壩體鬆軟，處理不好反而會潰堤，質疑「那些說怎麼不趕快處理的鍵盤專家，可以自告奮勇去處理看看」。

花蓮馬太鞍溪上游於7月時，因薇帕颱風外圍環流帶來雨量造成國有林地崩塌、出現堰塞湖，樺加沙颱風過境又在花蓮山區帶來超過500毫米雨量，堰塞湖昨天下午2點40分發生大規模潰流，光復鄉市區成水鄉澤國。

林智群在臉書發出5點提醒，內容如下：

1.馬太鞍堰塞湖面積140公頃，是大安森林公園的5-6倍。

2.今天溢流的水量只有堰塞湖的1/6。

3.堰塞湖所在位置，沒有任何道路可以運送大型機具上去。

4.壩體鬆軟，處理不好反而會潰堤，水亂衝下山，誰要負責？

5.壩體鬆軟，工作人員會危險。



林智群也直言「那些說怎麼不趕快處理的鍵盤專家，可以自告奮勇去處理看看」。其他網友也紛紛表示「台灣就一堆人對土地都沒敬畏之心，只出一張嘴就可以解決」、「如果沒有辦法把水另外引走，炸掉後潰堤的水，只會讓下游更嚴重」、「出一張嘴最厲害」、「如同炸彈還沒拆完」。也有人質疑「像個沒有首長的縣巿，出事都叫中央負責」。

