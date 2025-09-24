為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    花蓮堰塞湖溢流 林智群列5點嗆鍵盤專家：壩體鬆軟、處理不好反潰堤

    颱風樺加沙挾帶強風豪雨襲台，馬太鞍溪上游堰塞湖昨（23日）下午發生溢流，造成嚴重災情，引發外界議論。（資料照，東穩通運提供）

    颱風樺加沙挾帶強風豪雨襲台，馬太鞍溪上游堰塞湖昨（23日）下午發生溢流，造成嚴重災情，引發外界議論。（資料照，東穩通運提供）

    2025/09/24 07:48

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕颱風樺加沙挾帶強風豪雨襲台，馬太鞍溪上游堰塞湖昨（23日）下午發生溢流，造成嚴重災情，引發外界議論。網路上可看到部分網友質疑，為何事前未先處理堰塞湖，律師林智群則發文提出5點說明，強調該處沒有任何道路可以運送大型機具上去，且壩體鬆軟，處理不好反而會潰堤，質疑「那些說怎麼不趕快處理的鍵盤專家，可以自告奮勇去處理看看」。

    花蓮馬太鞍溪上游於7月時，因薇帕颱風外圍環流帶來雨量造成國有林地崩塌、出現堰塞湖，樺加沙颱風過境又在花蓮山區帶來超過500毫米雨量，堰塞湖昨天下午2點40分發生大規模潰流，光復鄉市區成水鄉澤國。

    林智群在臉書發出5點提醒，內容如下：
    1.馬太鞍堰塞湖面積140公頃，是大安森林公園的5-6倍。
    2.今天溢流的水量只有堰塞湖的1/6。
    3.堰塞湖所在位置，沒有任何道路可以運送大型機具上去。
    4.壩體鬆軟，處理不好反而會潰堤，水亂衝下山，誰要負責？
    5.壩體鬆軟，工作人員會危險。

    林智群也直言「那些說怎麼不趕快處理的鍵盤專家，可以自告奮勇去處理看看」。其他網友也紛紛表示「台灣就一堆人對土地都沒敬畏之心，只出一張嘴就可以解決」、「如果沒有辦法把水另外引走，炸掉後潰堤的水，只會讓下游更嚴重」、「出一張嘴最厲害」、「如同炸彈還沒拆完」。也有人質疑「像個沒有首長的縣巿，出事都叫中央負責」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播