3颱共存花東續防大量降雨 北部放晴高溫上看38度

〔即時新聞／綜合報導〕目前太平洋有3個颱風同時存在，分別為樺加沙、浣熊以及今晨剛生成的博羅依颱風。氣象專家指出，今日在東部及南部仍有降雨，花東山區更須提防大量降雨。專家也預估，後續博羅依及浣熊對台灣天氣不會有直接影響，未來一週天氣大致晴朗穩定，今日北部就會轉回晴朗炎熱的天氣，高溫就上看38度。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日「樺加沙」進入廣東海面，台灣受颱風外圍環流與地形的交互作用，東半部及南部仍有雨，花東山區仍有大量降雨，由於山區土石含水量已屆飽和，應防其擴大坍方、落石、土石流的災情。

吳德榮表示，預估今日北部將轉為晴朗炎熱，最高溫上看38度。明起太平洋高壓向西伸展，明日各地晴朗炎熱，高溫升至38度以上。至於未來一週天氣也大多晴朗穩定。

吳德榮說明，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「樺加沙」將於今日下午至晚間，在珠江口與雷州半島之間登陸，由於其強度減弱得很緩慢，對港澳、兩廣構成極大威脅，若有相關行程，應注意。至於「浣熊」颱風，無論各國官方氣預測、或模式模擬，距台灣都很遙遠，無威脅。

吳德榮提到，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，另一熱帶低壓今晨2時已發展為「輕颱博羅依」，其動向與最新歐洲模式模擬類似，預估將通過菲律賓、大致朝海南島方向前進，對台亦無影響。

