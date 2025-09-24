樺加沙颱風》9/24交通、活動及景點異動一次看（不斷更新）

儘管脫離暴風圈，今天各地天氣仍持續受樺加沙颱風外圍環流影響。（圖擷自中央氣象署網站）

2025/09/24 07:49

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天（24日）仍受第18號樺加沙颱風外圍環流影響，中央氣象署提醒，台灣東部、東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率。本報為讀者整理全台各地交通停航異動及景點關閉等資訊。

●交通異動

《堰塞湖溢流釀台鐵光復車站淹水 明東部幹線10時全線恢復行駛》24日上午10時前台東線鳳林站至瑞穗站仍維持停駛，但10時後全線恢復，其他路線列車也正常行駛。

《花蓮堰塞湖溢流沖斷馬太鞍溪橋 公路局公布2替代路線》因應台9線馬太鞍溪橋遭沖毀，替代路線改由省道台11丙線接台11線轉台30線，預計增加繞行時間約2.5小時。

《花蓮馬太鞍溪橋斷 公路客運1121、1122僅行駛到鳳林》因台9線光復路段交通中斷，受影響公路客運路線有1121花蓮－光復線及1122花蓮－瑞穗線，24日起僅行駛至鳳林火車站。

《馬太鞍溪橋遭沖毀無法通行 8處路段維持預警性封閉》截至23日晚間7時，8處路段預警性封閉；1處災阻路段無法通行，即被沖毀的花蓮縣光復鄉台9線馬太鞍溪橋；1處道路因溪水溢淹導致單線雙向通行，為高雄市桃源區台20線復興路段。

《樺加沙直撲中國 9/24桃機119航班取消》桃園機場計204架次航班取消，24日從桃園往香港航班多已宣布取消。

《金門小三通明金泉線停航、金廈線復航》24日金門水頭往返泉州石井航線全天停航；金門水頭往返廈門五通航線復航。

《樺加沙颱風亂船班 交通部：週三9航線、70航次停航》交通部航港局預估，24日共9航線、70航次停航。

《樺加沙甩尾！屏東山區入夜豪雨警戒 台24線晚間8點封閉》台24線德文路口至神山路段23日晚8點起將實施預警性封閉。

《台9線馬太鞍溪橋3時24分遭沖毀 替代道路公布》公路局東區養護工程分局呼籲用路人，替代路線請行走省道台11線接台30線，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路。

《中橫公路關原至太魯閣今持續預警性封路》中橫公路台8線關原至太魯閣（114.6k~184.5k）23日持續封閉。

《屏東南迴公路草埔新路段、台9戊安朔草埔段恢復通行》台9線南迴公路437K+580~449K+200（屏東獅子鄉草埔~新路路段）及台9戊線0K+350~16K+151（台東安朔~屏東草埔路段）已開放通行。

《華航華信國際線航班異動》華航及華信航空9月22日至24日國際線航班異動，部分航班取消或延後起飛。

《虎航航班異動》台灣虎航部分航班22至24日部分航班取消。

《阿里山林鐵停駛》22日上午10點嘉義往阿里山5車次預警性停駛，23日、24日全線停駛。

●活動取消或延後

《「台北水舞嘉年華」今仍暫停演出》24日北市瞬間陣風仍可達到7級，台北水舞嘉年華暫停展演一天。

●景點

《合歡山遊樂區9/23暫停開放 奧萬大、天池山莊照常開園》奧萬大和天池山莊照常開園。

《宜蘭福山植物園9/22預警性休園》福山植物園22日實施預警性休園。

《武陵、清境、福壽山農場明下午2時起休園》退輔會武陵、清境、福壽山等3大高山農場全面實施休園。

《花蓮分署轄管森林育樂場域明08:00起封閉》農業部林業及自然保育署花蓮分署轄管森林育樂場域自22日上午8點起預警性休園、休館及封閉。

《玉山國家公園禁止入園》玉山國家公園管理處公告自21日上午8時30分起全面禁止入園活動。

《雪霸國家公園預警性休園、九九山莊暫停住宿》雪霸國家公園管理處自21日上午8點30分起實施預警性休園與入園管制措施。

《雙流、墾丁及山區等步道22日起預警性休園》林業保育署屏東分署轄內森林遊樂區及自然步道自22日8時起預警性休園。

《太平山森林遊樂區9/21下午5點起預警性休園》太平山國家森林遊樂區21日下午5點起將預警性休園。

《林保署台東分署轄管森林育樂場域、林道 9/22上午08時起封閉》林業保育署台東分署轄管森林育樂場域及林道，22日上午8時起預警性封閉。

