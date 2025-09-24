樺加沙甩尾！今花東高屏持續豪雨 北部午後有雷陣雨

中央氣象署表示，今天受颱風外圍環流影響，花、東地區及恆春半島有大雨或局部豪雨發生的機率。（資料照）

2025/09/24 07:05

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（24日）受第18號颱風樺加沙外圍環流影響，花、東地區及恆春半島有不定時陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率；東北部及中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨；北部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

與此同時，氣象署今天凌晨5時發布豪雨特報，第18號颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨。其中，屏東縣山區、高雄市山區已有超大豪雨；宜蘭縣山區已有大豪雨；台中市山區、桃園市山區已有豪雨發生。

請繼續往下閱讀...

特報指出，今天花蓮縣地區、台東縣地區有局部大豪雨或超大豪雨；高雄市山區、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨；宜蘭縣山區、南投縣山區、屏東縣地區、恆春半島有局部大雨或豪雨；台南、高雄、宜蘭地區、蘭嶼、綠島及新北、桃園、台中山區有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，台灣西半部高溫約32至35度，東半部28至31度。離島天氣方面，澎、金有短暫陣雨或雷雨，馬祖陰時多雲，氣溫介於25至29度。

受18號颱風外圍環流影響，桃園以北、基隆北海岸、東半部、高屏地區及南投山區、各離島易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風；基隆北海岸、台灣東半部、蘭嶼、綠島、恆春半島、中南部沿海及澎湖、金門易有長浪發生；台灣海峽南部及巴士海峽易有6公尺以上巨浪，東半部及北部海面仍有3至5公尺大浪。

第18號颱風樺加沙（RAGASA）持續朝廣東西部沿海前進，暴風圈已脫離台灣周邊海域，不過由於該颱風外圍環流寬廣且水氣充沛，各地降雨機率仍偏高，沿海風浪仍大；而第19號中度颱風浣熊（NEOGURI）因距離遙遠，對台灣天氣並無影響；至於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓於清晨2時發展為第20號輕度颱風博羅依，中心位於鵝鑾鼻東南方1900公里的海面上，向西南轉西北西進行，對台灣天氣無直接影響。

空氣品質方面，竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級。

週四（25日）至週六（27日）各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；下週日（28日）至週二（30日）東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 35 29 ~ 37 24 ~ 33 26 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法