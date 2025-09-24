09/24 各報重點新聞一覽

美國在台協會昨透過臉書表示，美國期待ICAO促成台灣參與ICAO大會，台灣參與將能提升全球航空安全。（取自AIT臉書）

2025/09/24 06:51

自由時報

AIT：強力挺台 參與國際組織 美促ICAO邀台灣出席大會

國際民航組織（ICAO）大會昨日起在加拿大蒙特婁總部舉行。美國在台協會（AIT）表示，美國強力支持台灣有意義地參與國際組織，並敦促ICAO促成台灣以理事會主席貴賓身分參與第四十二屆ICAO大會，台灣參與將能提升全球航空安全。

堰塞湖潰流 花蓮馬太鞍溪橋沖斷 光復市區泡水 台9線變河流 車子沖到田裡 景象嚇人

花蓮馬太鞍溪上游七月時，因薇帕颱風外圍環流帶來雨量造成國有林地崩塌、出現堰塞湖，樺加沙颱風過境又在花蓮山區帶來超過五百毫米雨量，堰塞湖昨天下午兩點四十分發生大規模潰流，光復鄉市區成水鄉澤國！

反擊打壓 我47項半導體貨品禁輸南非

反擊南非政府打壓！經濟部昨預告修正，輸往南非半導體、晶圓等四十七項貨品須經核准才能出口，且打壓我國危害消失前，將全面停發許可，以捍衛我國主權；預告期六十天，最快十一月底生效。

聯合報

花蓮光復鄉洪災！堰塞湖溢流毀橋 2死28傷、30人失聯

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨因颱風豪雨滿水溢流，下午先沖斷馬太鞍溪橋，兩波洪峰隨即如海嘯般沖進光復鄉市區，截至昨晚七時，造成兩人死亡、廿八人受傷、卅人失聯，一度造成二六三人受困。行政院長卓榮泰晚間已指示在花蓮光復鄉成立前進協調所。

川普聯大開砲 批聯合國只會空談「氣候變遷是騙局」

美國總統川普廿三日在紐約舉行的聯合國大會總辯論發表演說，聲稱他在任內結束七場戰爭，但聯合國對此沒提供幫助；他批評聯合國只會空談，也斥責歐洲未能協助讓俄烏停戰。

中國時報

花蓮堰塞湖溢流 2死30失聯28傷

強烈颱風樺加沙雖未直撲花蓮，但外圍氣流帶來豪大雨，造成花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日午後溢堤，黑褐色洪水宛若海嘯般，夾雜大量土砂衝進光復鄉市區，瞬間淹沒半個光復鄉，上百輛車載浮載沉，居民紛紛爬上屋頂、二樓逃難，鄉長林清水無奈地說，「慘到不知如何形容」。中央災害應變中心昨晚8時統計，有2位因病無法送醫而死亡，另有30位失聯、28傷及263人受困。

綠委批擾民 普發1萬增拒領喊卡

行政院長卓榮泰日前指示財政部研議，在普發1萬元官網增設「不領取」選項，卻引發爭議，被批「製造對立」、「矯情」，甚至連綠營內部都反彈，綠委公開痛批擾民、多此一舉，親綠名嘴更點名「卓榮泰下台」。行政院發言人李慧芝23日表示，考量增設不領取頁面，恐延宕發放時程，行政院決定維持原有領取管道，讓過程單純、順暢。

光復鄉市區成水鄉澤國，居民爬到屋頂等待救援。（民眾提供）

反擊南非政府打壓台灣，經濟部昨預告修正，輸往南非半導體、晶圓等47項貨品將全面停發許可。（資料照）

