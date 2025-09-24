花蓮光復洪災》涉水踩泥入災區 台東消防漏夜搜救發現OHCA災民

台東消防人員跨縣到花蓮縣光復鄉重災區漏夜救援。（記者黃明堂翻攝）

2025/09/24 05:46

〔記者黃明堂／台東報導〕花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖壩頂昨天下午因溢流，洪水淹入光復鄉，災情嚴重。台東消防局立即調派水域救援人力、裝備器材及救生橡皮艇等，前往花蓮救災，市區大水雖大部份消退，但街道、民宅滿是泥濘，車輛行駛不易，消防人員徒步漏夜搜救。截至24日零時，計發現1名民眾OHCA，協助4處計8名民眾撤離至收容所，另清查確認15處所計28人現地安全無危害不願撤離至收容所

台東消防局表示，災情發生後，台東縣政府立即調派消防局台東、成功、關山大隊人車裝備共8車4船艇23人，並由副大隊長李志德、水域救生資深教官賴垣志秘書帶隊，於23日下午5點自台東集結出發，於暴雨中直奔花蓮光復糖廠前進指揮所報到。

昨晚7點54分，台東縣救災人員接受14區搜索地點的任務分配，主要集中在光復鄉市區中山、林森、敦厚、仁愛路一帶，鄰近光復車站鬧區，皆為接獲民眾報案訊息後，仍處於受困、失聯或失蹤狀況。受限於現場急流及淤泥情形，台東縣救援團隊兵分二路，分別以徒步涉水執行重點區域搜索任務。

台東消防局表示，本次救援，台東除了動員官方單位，民間救災力量也紛紛投入。台東縣除了徵調台灣國際緊急救難協會6人（帶隊官潘信州），協助搜救後勤、補給支援任務外，指揮官李副大隊長依現場情勢研判，需要熟悉急流或水中搜救人力，同步徵調台東縣水中運動訓練協會支援本案，共計動員7名水域人員（由帶隊官救難主委鄭又豪率隊支援），規劃攜帶急流及潛水裝備、攻擊式救生衣及頭盔，預計今日上午7點出發，展現了強大的救災應變能力與人道救援精神，祈求能為受災地區帶來希望。

