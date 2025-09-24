為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    飛機直闖不怕樺加沙？長榮航空：航機高度與颱風有距離

    社群網友熱議，飛往馬尼拉的長榮班機不像其他班機繞過樺加沙颱風。（資料照，擷取自Flightradar24）

    2025/09/24 00:17

    〔記者蔡昀容／台北報導〕樺加沙颱風日前位於台灣南方海面時，長榮航空班機航跡與颱風暴風圈位置重疊，引起網友熱議「大家都閃開只有它穿越」。長榮航空說明，航機巡航高度與颱風的垂直對流影響範圍有一定距離。

    網友日前透過「flightradar24」APP查看飛機航跡，發現長榮航空BR277航班從台北飛往馬尼拉時，不同於其他飛機稍微繞道而行，其航跡與樺加沙颱風位置重疊，PO文分享並表示「大家都閃開只有它穿越」，引發熱議。網友回應「超過颱風的高度其實沒差」，原po則強調「飛機能飛多高我沒研究，只是只有她一架穿越颱風，其他班機都繞開」。

    對此，長榮航空表示，由於颱風特性為垂直對流的天氣系統，高空風場會隨著高度上昇減弱；航機的巡航高度與颱風的垂直對流影響範圍有一定距離。

    長榮航空強調，機長於飛行途中會使用機上的氣象雷達、隨時監控前方路徑上的天氣狀況，選擇最佳飛航路線。

    據了解，引起網友熱議的區段，長榮航空飛機巡航高度落在3萬5000至3萬9000英尺，即1萬0668至1萬1887公尺；樺加沙颱風垂直高度尚無數值可參考，不過氣象署表示，強颱垂直高度可能達1萬公尺。飛機可能比颱風高出數百甚至數千公尺。

