花蓮消防漏夜搜救30名失聯者 行政院東辦前進災區

行政院東部服務中心執行長洪宗楷也與台東消防特搜義消等30人支援進到災區。（洪宗楷提供）

2025/09/23 23:55

〔記者王錦義／花蓮報導〕樺加沙外圍環流帶來的強降雨造成馬太鞍溪上游堰塞湖溢堤，造成花蓮縣光復鄉市區大淹水，許多民眾在二樓待避，但截至目前市區道路都還是充滿泥沙淤積，有些地方高達一米，花蓮縣消防局共受理電話506通，其中215通成案，目前仍有一百多件處理中，截至晚間10點仍有30名失聯，消防人員漏夜徒步進入災區逐一處理中，行政院東部服務中心執行長洪宗楷也與台東消防特搜義消等30人支援進到災區。

洪宗楷受訪說，目前光復街上到處都是土石泥流，有些還在積水當中，有些淤泥有半個人高，電力狀況街上是有電，但有些家戶因為淹水而停電，自來水供水設備被沖毀淹沒，所以停水，通訊部份正常，消防人員已經徒步進去要把受困居民救出來，也陸續有善心團體送來物資，今晚都會在這裡，與鄉親一起面對，中央將持續支援地方需求，確保救援、安置與後續重建能順利推進。

台灣自來水股份有限公司第九區管理處指出，今9月23日下午14時30分馬太鞍溪潰堤導致的附掛馬太鞍溪橋上送配水管線沖毀及光復淨水場淹沒，以致光復地區4378戶停水，已設置前進指揮所並備妥送水車、儲水桶，視現場狀況進場置放及搶修。

縣府指出，目前已調度人力機具，展開全面清淤作業，同時與國軍指揮中心密切配合，共同投入搶修與清淤工作。目前團隊正連夜使用大型機具移除淤泥，優先搶通主要聯外道路，以利救災物資運送。一旦道路搶通，將會立即把物資送達災區，協助受影響的民眾，並協同相關單位盡快恢復光復鄉的電力供應，確保民眾生活機能恢復正常

花蓮縣府調度人力機具，展開全面清淤作業，同時與國軍指揮中心密切配合，共同投入搶修與清淤工作。（縣府提供）

