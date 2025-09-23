堰塞湖溢流重創光復鄉 新北特搜抵花蓮協同救災

新北市政府派出兩梯次五十六人，投入花蓮救災任務，消防局長陳崇岳勤前宣達勤務重點。（記者吳仁捷翻攝）

2025/09/23 23:25

〔記者吳仁捷／新北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天下午溢堤，導致下游光復鄉多處嚴重淹水災情、馬太鞍溪橋也被沖毀，新北市政府第一時間聯繫花蓮縣政府，並派出兩梯次56人，動員17輛各式消防、救助車、三艘船艇及兩隻搜救犬支援，今晚已抵達花蓮，將於明日起投入聯合搜救等救災任務。

據了解，新北市消防局災情發生後，啟動跨縣市救援，特種搜救大隊下午隨即派出10人先遣部隊，開拔趕赴花蓮，由特搜組長吳濟玄率隊，出動器材車、船艇車及各式水域救援裝備、照明器材與破壞器具，前往光復糖廠集結，配合花蓮縣消防局與國軍投入救援行動。

第二梯次救援隊伍在於南雅特搜分隊完成整備，該批支援包括46名人員、17輛救災車輛、3艘船艇及2隻搜救犬，消防局長陳崇岳到動員集結點勤前教育，進行任務說明，宣達勤務重點，提醒同仁務必注意交通及救援安全，確保任務圓滿。

