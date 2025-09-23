桃園補教界育苗專案提供592個免費課程名額 助清寒學子圓夢

桃園市補教界「育苗專案」提供592個免費課程名額，助清寒學子圓夢。（桃園市補習教育事業協會提供）

2025/09/23 23:25

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市補習教育事業協會今（23）日舉辦114年育苗專案暨愛心關懷教育公益活動記者會，全市共有110家業者響應，提供592個免費課程名額，助清寒學子圓夢，即日起至10月31日止，凡市轄高中職、國中小及成人公職考試學生，具低收入戶、兒少生活扶助家庭等證明文件，並經學校老師推薦均可參加申請。

桃園市政府教育局副局長賴銀奎頒發感謝狀給參與愛心關懷教育活動的110家補教業者，感謝他們關懷社會的義舉。

賴銀奎表示，此項公益活動自2007年開辦迄今，受惠學生人數已累積超過1萬人，是由補教業者提供弱勢學子免費教學資源，包括文理、語文、技藝及公職等免費課程；今年持續推展，共110家業者響應，提供592個名額，期透過本活動，整合補教業者的力量協助更多弱勢家庭學童，共同培育人才。

桃園市補習教育事業協會理事長林文善提到，「育苗專案暨愛心關懷教育」公益活動的目的，是希望中低收入家庭的小孩可以藉由教育及學習，達成脫貧及改變人生的夢想。協會攜手愛心助學活動就是想更全面照顧學子的教育，古人云「把燈提高一點，才能照亮更多人的路」，期許這項愛的教育、愛的行動可以繼續延伸，讓孩子有更好的未來。

符合條件的學生可至「桃園市補習教育事業協會」網站與FB粉絲專頁下載申請書，並寄至桃園市補習教育事業協會提出申請。

