    首頁　>　生活

    樺加沙颱風挾超大豪雨挹注2水庫 南部明年用水提前做好準備

    阿公店水庫剛完成空庫防淤，蓄水率今提升達73%。（記者陳文嬋攝）

    阿公店水庫剛完成空庫防淤，蓄水率今提升達73%。（記者陳文嬋攝）

    2025/09/23 23:59

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕強颱樺加沙挾帶超大豪雨，帶動高屏溪、旗山溪流量暴增，不但挹注阿公店水庫蓄水量，更透過甲仙堰越域引水，幾乎灌滿南化水庫，為明年南部用水提前做好準備。

    樺加沙颱風今天為高雄山區帶來超大豪雨，以桃源區24小時累積雨量突破500毫米最多，其次為茂林區24小時累積雨量近200毫米。

    樺加沙颱風更挹注大高雄用水主要河川高屏溪流量暴增，每秒超過2700立方公尺（cms），也提升旗山溪流量大增，每秒超過85立方公尺。

    旗山溪也挹注阿公店水庫，才剛完成空庫防淤，提升蓄水率達73%，作為農業及民生用水；並透過甲仙堰越域引水，挹注高雄與台南共用南化水庫蓄水量，今達8455萬立方公尺，提升蓄水率突破99%，今年累計越域引水達1.2億萬立方公尺。

    水利署表示，今年南部水情樂觀供水無虞，樺加沙颱風挾帶雨勢，提升旗山溪流量，優先防洪避免下游淹水，再挹注阿公店水庫蓄水量，並透過越域引水，蓄滿南化水庫，為明年南部用水提前做好準備。

