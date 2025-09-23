為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    國定古蹟祀典武廟修復貼瓷磚惹議 文資局啟動專家勘查要求改善

    祀典武廟西社修復，神龕底座貼磁磚未報准，文化部文資局將邀委員會勘並要求改善。（南市文資處提供）

    祀典武廟西社修復，神龕底座貼磁磚未報准，文化部文資局將邀委員會勘並要求改善。（南市文資處提供）

    2025/09/23 23:19

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕近日有民眾在社群媒體上反映，國定古蹟祀典武廟西社修復工程完成後，出現神龕底座貼瓷磚與設置日光燈的情形，留言討論熱烈，不少網友質疑此舉與古蹟氛圍不符。主管機關文化部文化資產局及南市文化資產管理處已於今（23）日派員到場了解狀況，將安排專家會勘要求改善。

    文資處表示，祀典武廟為國定古蹟、且屬於私人廟宇，這次修復工程由廟方發包委託廠商施作，自2023年11月開工，今年6月完工。修復計畫中並未包含日光燈及神龕底座瓷磚項目，該部分為廟方基於使用及維護需求而自行增設，卻未依《文化資產保存法》規定提報主管機關審查同意。該部分文資處也介入溝通協助廟方後續處理相關事宜。

    至於漆作用色，修復建築師係依既有構件取樣，製作色卡後，經廟方確認才進行施作，並使用符合規範的礦物漆，再覆以桐油防水防腐，因此剛完工時外觀較為光亮，隨時間將逐漸呈現自然歷史質感；壁體部分則依原樣以白灰修復催光，並非外界所傳的油漆塗刷。

    文化資產局強調，目前已接獲通報廟方因使用管理需求而設置日光燈與神龕底座貼瓷磚等情形，近期將邀集專家學者現地勘查，並依文資保存專業提出改善建議，要求廟方配合改善，以確保古蹟價值與修復品質。

