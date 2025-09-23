百年酒廠「酒柱」新風貌「Aki小人物宇宙」台啤入列 彩色笑臉首亮相

大石曉規首度在同個人物中嘗試用不同色彩呈現。（記者陳彥廷攝）

2025/09/23 23:04

〔記者陳彥廷／屏東報導〕日本知名藝術家大石曉規（AKINORI OISHI ）本週再訪屏東，到內埔酒廠駐村，彩繪他知名「Aki宇宙」的笑臉小人，大石曉規本次並嘗試首度創作同幅多色彩的「Aki小人」，成為最亮眼存在，百年酒廠的產品推廣中心瞬間變成藝廊。大石曉規說，南部人非常溫暖，見到他在作畫都會好奇搭話，也希望新的作品能讓園區元老的酒廠有新風貌。

擅長「手繪小人物」日本藝術家大石曉規（小名Aki）以童趣、活潑的擬人化純真笑臉知名，線條與繽紛圖像構築出充滿想像力的「小小世界」作品細膩，活躍於歐洲、亞洲多地藝術展覽與公共藝術計畫且相當受歡迎，今年受邀來台，本週到屏東酒廠以畫筆為廠區產品推廣中心入口注入藝術能量，讓百年酒廠以不同的面貌呈現新舊的美感衝擊。

現在走進銷售中心映入眼簾的是數以百計的「Aki」，大石曉規說，他場勘時發現入口處原以米酒空瓶包圍的「酒柱」是作繪區最醒目目標，他順著氛圍創作他生涯首幅有多個顏色的「彩色小人」，意外帶出新的Aki「小人物宇宙」版圖，他並將台灣菸酒知名的台灣啤酒、米酒和屏東酒廠推出的「燒酒」都畫成「Aki」笑臉小人，也在傳統展櫃、副廠長的水墨畫作品都畫上作品，希望新舊的美感帶來的衝突，能帶給上門民眾更和善、平易近人的感覺，盼創作能帶給民眾微笑和快樂。

屏東酒廠指出，接近中秋節有越來越多消費者上門採買送禮或是聚餐用酒或食品，到26日前都能看到大石曉規在現場作畫，民眾可近距離感受藝術家專注創作的氛圍，誠摯邀請大家把握這段期間蒞臨。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

大石曉規再訪屏東。（記者陳彥廷攝）

大石曉規（右）和屏東酒廠副廠長共創作品，他將微笑小人畫在副廠長的水墨作品當中。（記者陳彥廷攝）

台啤也成為大石曉規筆下的「小人物宇宙」。（記者陳彥廷攝）

