樺加沙為花蓮帶來重大災情 梅家樹：國軍全力協助災後復原

參謀總長梅家樹上將23日主持第五次災防應變中心管制會議。（軍聞社提供）

2025/09/23 22:49

〔記者方瑋立／台北報導〕強烈颱風「樺加沙」外圍環流，造成花蓮地區重大災情，參謀總長梅家樹上將今（23日）主持第五次災防應變中心管制會議，統籌指揮各作戰區，並要求陸軍司令部明（24日）至花蓮地區開設前進指揮所，隨時掌握災情，依地方政府需求，編組兵力及運用相關機具設備，全力支援災後復原工作。

軍聞社報導，國防部今天傍晚召開應變中心管制會議，由各編組作業人員及部隊，分別報告天候、災情狀況及相關整備工作。

梅家樹在會議中指示，後續強降雨可能造成災情擴大，第二作戰區需與地方政府保持密切聯繫，隨時準備提供必要支援，協助防、救災工作；救災部隊應依現場實際狀況，適時調整救災機具，優化救災效率，確保救援工作符合實際需求。

梅家樹也指導第三、四作戰區，同步完成兵力及機具整備待命，俾於必要時跨區支援救災任務。

國防部強調，「災害防救」為國軍中心任務之一，「苦民所苦、疾民所疾」更是國軍官兵執行災防任務的中心信念。官兵將秉持初衷，持續擔任「全民守護者」角色，盡力協助地方政府，執行災害防救及市容復原工作，讓民眾早日回歸正常生活。

