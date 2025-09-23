為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    農曆8月為土地公暖壽 南州唯一客家社區「閹雞」賽登場 冠軍雞重14.1公斤

    今年閹雞冠軍的飼主莊煥鑫（左二），養的雞重達14.1公斤。（記者陳彥廷攝）

    2025/09/23 22:46

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣南州鄉萬華村大埔福德宮主祀福德正神，有別於一般土地公聖誕日為農曆八月十五，大埔福德宮的土地公提早在八月初二過生日，今年是建廟40週年，廟方擴大舉辦，昨天先舉辦「閹雞比賽」暖場，今天還舉辦鮪魚現切秀及福宴，今年閹雞比賽由數度獲冠的飼主莊煥鑫以14.1公斤的大閹雞再奪第一。

    南州鄉代戴曉萍是當地人，她說，相較土地公的聖誕日一般為農曆八月十五，大埔福德宮的土地公則是在擲筊後，由土地公同意提早到八月初二，坊間賣閹雞的飼主不少，但在屏東有結合神明生日的閹雞比賽就相對少，從信徒所飼的閹雞取前3重，其餘則有參加獎，今天已全數料理作為福德正神祝壽的供品。

    莊煥鑫說，閹雞的比賽是越來越少見，都得是去年八月初二開始養的閹雞才算數，閹雞因為肉質較佳，價格較貴，光是2、3斤的雞仔，就要300、400元，拿來養大參加比賽「袂和」（不划算之意），因此他已練就一手「閹雞」的功夫，數度奪冠，未來還會再參加下去。

    適逢建廟40週年，大埔福德宮今年特別邀請溪州代天府朱府千歲、池府千歲、土地公伯蒞宮作客，今天舉行福宴，福宴前廟方還特別請來現切鮪魚秀的魚販現場表演切鮪魚，令人大開眼界又結合廟宇的比賽，除了具趣味性，也是信徒答謝庄頭神明整年來的照顧。

