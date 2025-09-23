2025桃園設計獎揭曉 1151件參賽、得獎作品展至10/14

「2025桃園設計獎」入圍件品，即日起至10月14日於桃園展演中心展出。（記者李容萍攝）

2025/09/23 22:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長張善政今（23）日下午出席「2025桃園設計獎」頒獎典禮表示，本屆競賽共有1151件作品參賽、180件作品入圍，最終選出79件得獎作品，即日起至10月14日於桃園展演中心展出，歡迎對平面設計、動畫製作、產品及商品設計有興趣民眾一同觀展；「2026台灣設計展」即將在桃園登場，桃園設計獎正是最佳暖身，他期盼青年學子持續累積實力，在明年設計展中發光發熱。

市府青年事務局長侯佳齡表示，本屆桃園設計獎規劃「高中職組」、「新銳設計師組」及「機關出題組」三大類別，涵蓋平面、立體、數位影音、動漫、產品工業與商業設計等多元面向。其中，「機關出題組」包含「多元族群設計類」與「桃園城市設計類」兩項主題，鼓勵原住民及新住民青年發揮創意，也以「2026台灣設計展在桃園」為契機，邀請高中職學生與青年設計師以前瞻思維回應城市課題，展現桃園設計力的多樣與深度。

張善政提到，本屆參賽作品中有許多來自桃園在地學校，其中壽山高中表現最亮眼，榮獲「最佳學校獎」。他也肯定觀音高中等多所學校學生的優秀表現，展現桃園青年在設計領域的潛力與實力，並勉勵學生們只要懷抱創意，設計便能開啟無限可能，期許大家再接再厲，勇敢追求夢想。

張說，青年局推動「桃園設計庫 Taoyuan Design Cool」，作為培育青年創意與專業的重要基地，並透過競賽機制，協助年輕設計師展現才華，將創意轉化為具體成果。桃園專屬的城市識別LOGO公開徵選時，正是由青年局輔導的在地青年設計團隊創作完成。未來市府將持續扮演設計與新創的孵化器，勇於嘗試並接納青年創意，並在各項市政業務中落實應用，展現桃園青年的設計與創新能量。

至於不便前往觀展民眾，可透過青年局推出的「數位典藏」平台，在桃園設計獎官網欣賞入圍與得獎作品。

桃園市長張善政（左）出席「2025桃園設計獎」頒獎典禮，鼓勵年輕人不要放棄自己的設計夢，要勇敢嘗試、勇於創作。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（後中）出席「2025桃園設計獎」頒獎典禮，鼓勵年輕人不要放棄自己的設計夢，要勇敢嘗試、勇於創作。（記者李容萍攝）

