林憶君稱馬太鞍溪橋改建未滿2月就遭沖毀 公路局：假訊息

花蓮馬太鞍溪橋遭堰塞湖溢流沖毀。（民眾提供）

2025/09/23 22:07

〔記者林志怡／台北報導〕強烈颱風樺加沙雖為東半部地區帶來明顯降雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖今下午2時50分溢流，造成馬太鞍溪橋被沖毀，民眾黨立委林憶君稱該座橋樑改建不到2個月就遭沖毀，交通部公路局嚴正澄清，馬太鞍溪橋自108年即已完工啟用，並非近2個月新建，相關說法是假訊息。

林憶君晚間指稱，她早在今年8月提出「馬太鞍溪堰塞湖恐衝擊下游鄉鎮隱憂」等問題，但相關單位以「該湖滿庫會以溢流方式而不會直接潰堤，因此無急迫危險性」回應，如今馬太鞍溪大量土石流進入光復市區，造成當地民眾居無定所，要求相關單位解釋清楚。

此外，林憶君表示，馬太鞍橋也是連接台9線花蓮地區的重要幹道，交通部公路局甫才在今年8月8日發布新聞稿，稱「馬太鞍溪橋改建完成，經得起考驗」，不到2個月就遭到沖毀，先前同樣位於花蓮的高寮便道與崙天便道也是在上週才恢復通車，短短數日就遭到沖毀。

對於相關說法，公路局說明，今年8月8日發布新聞稿，明確說明是依據114年8月6日農業部林業及自然保育署花蓮分署所召開「馬太鞍溪上游堰塞湖應變分工研商會議」，針對潰壩情境下對馬太鞍溪橋水位的情形進行專業評估，並即時公布相關資訊。

此外，公路局嚴正澄清，近日媒體報導有民意代表指稱「馬太鞍溪橋改建未滿2月即遭沖毀」，此說法完全不符事實，屬於假訊息。馬太鞍溪橋自108年即已完工啟用，並非近2個月新建，請外界勿以訛傳訛，以免誤導社會大眾。

