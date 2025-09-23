台商年會登場 熊強生:推廣台南農產品走向世界

在台商協助下，台南農漁特產打開澳洲市場。（記者洪瑞琴攝）

2025/09/23 21:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕世界台灣商會聯合總會第31屆年會暨第3次理監事聯席會議，首度在台南隆重舉行，吸引來自全球六大洲的台商會員齊聚府城。台南市府今（23日）發表9月上旬澳洲國際食品展成果，澳洲台商及僑界領袖亦共襄盛舉。

即將接任世界台商聯合總會長的僑務委員熊強生，是道地的台南子弟。他分享自身經驗談，表達對行銷台南的熱忱。熊強生表示，他在台南出生、成長，高中畢業後赴新竹，之後移民澳洲，至今已居住33年，比在台灣居住的時間更長。他很高興能藉此機會推廣台南農產品。

請繼續往下閱讀...

熊強生指出，全球熟知台灣的半導體產業，幾乎獨占市場，台南同樣有不少隱形冠軍，下一波亮點將是台南農產品。他分析，台灣在亞洲市場中，日本之外，紐澳地區亦為高收入消費市場，且亞裔人口持續增加，對台灣農特產品的接受度逐年提高。雖然澳洲本地消費者需要時間認識這些產品，但只要持續深耕，紐澳市場潛力無窮。他也提到，台南擁有三多「古蹟多、廟宇多、小吃多」，這些文化特色可結合行銷農產品，打造獨特魅力。

澳洲台灣商會會長黃教庭表示，親眼見證台南市政府團隊的高效率令人印象深刻，兩個晚間完成近20個行程，讓台南產品在僑胞間反響熱烈。許多澳洲商界或官方人士對「台南食品為何如此美味」感到好奇，並期望未來能有更多產品引進當地市場。

台南市長黃偉哲則強調：「不怕貨比貨，只怕不識貨。」他呼籲台商協助「帶貨」，引領更多國際朋友認識台南，讓台南美食與農產品在海外打響名號。

出生台南的熊強生僑委（右）協助台南農漁特產行銷，台南市長黃偉哲（左）表達感謝。（記者洪瑞琴攝）

台商力量共同為台南行銷國際。（記者洪瑞琴攝）

熊強生僑委認為台南農漁特產具有國際市場亮點。（記者洪瑞琴攝）

