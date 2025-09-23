為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    雪隧限速70竟開42！國道警幽默喊「代替月亮懲罰你」網狂讚

    有駕駛行經國道5號北上路段，僅以時速42公里行駛，遠低於70公里的速限。（圖截自臉書粉專「國道公路警察局」）

    有駕駛行經國道5號北上路段，僅以時速42公里行駛，遠低於70公里的速限。（圖截自臉書粉專「國道公路警察局」）

    2025/09/23 23:15

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國道行駛過慢小心挨罰！國道公路警察局發文指出，有駕駛行經國道5號雪山隧道北上路段，儘管前方無車，卻僅以時速42公里緩慢行駛，遠低於該路段70公里的速限，最高可處6000元罰鍰。警方也幽默表示，「只好代替月亮懲罰你」！

    國道公路警察局今（23日）在臉書粉專貼出一張照片指出，「只開42公里，到底是腳無力還是車無力，隧道裡就那兩個車道，前面都沒車你為何這樣開？後面的車子都想哭了，只能代替月亮懲罰你」。從畫面中可見，路段限速為每小時70公里，該車輛卻僅以時速42公里行駛，低於速限28公里。

    根據《道路交通管理處罰條例》第33條規定，汽車行駛於高速公路或快速道路上，不遵使用限制、禁止、行車管制及管理事項之管制規則而有下列行為者，可處汽車駕駛人新台幣3000元以上6000元以下罰鍰。

    貼文一出，立即引發網友熱烈討論，「比起超速，烏龜車真的不配開車，交通毒瘤」、「希望國道內線也能夠比照設置」、「請貴單位可以常常發文，宣導高快速內線請勿長期佔用行駛，絕對有一半的駕駛認為他可以用最高速限行駛內線，不知理虧而且還兇得很」。

    更有不少網友呼籲應比照超速違規加重處分，「這是不是可以比照嚴重超速一樣扣牌扣照？」、「低於速限到一定程度也可以吊銷駕照嗎？」、「違規車輛應採累計方式，對於違規次數越多，要加重處罰」、「這不扣牌說不過去」、「低於20就該吊扣駕照了」。

