    首頁　>　生活

    全球六大洲台商齊聚府城 黃偉哲邀企業投資共創新契機

    晚宴貴賓雲集，左起國策顧問謝美香、世界台灣商會聯合總會總會長吳光宜、賴清德總統、台南市長黃偉哲、僑委會委員長徐佳青。（台南市政府提供）

    2025/09/23 21:40

    〔記者王姝琇／台南報導〕世界台灣商會聯合總會第31屆年會暨第3次理監事聯席會議，將於明日在台南市隆重登場，吸引來自全球六大洲台商會員齊聚府城。市長黃偉哲與賴清德總統共同出席，盼藉此讓台商更深入了解台南優質投資環境，並邀請台商將投資版圖延伸至台南，共創產業發展與國際合作的新契機。

    黃偉哲表示，感謝世界台商聯合總會選在台南辦年會。台南人文薈萃，以盛會迎接來自各地的台商代表別具意義。在當前瞬息萬變的國際局勢下，台商能在各地努力奮鬥實屬不易，本次年會提供難得的平台，讓大家能夠分享經驗、凝聚力量。

    黃偉哲提及，台商長年在台灣與國際間扮演重要角色。秉持「一卡皮箱闖天下」的精神，勇敢拓展海外市場，推動台灣躍上國際經貿舞台，以經濟實力贏得全球肯定。市府期盼各地台商在持續拓展國際事業版圖的同時，也能將投資回流台灣，尤其選擇產業鏈完整、條件優越的台南，共創發展新契機。市府團隊將全力提供各項協助，作為台商最可靠的合作夥伴。

    經發局指出，台南擁有全球最完整的半導體供應鏈，從IC設計、晶圓製造，到封測與關鍵設備、材料廠商高度聚集，使研發、製造、驗證與量產能在同一城市緊密串聯，南科年產值突破2.2兆元，彰顯製程創新與供應鏈韌性上的優勢。市府以企業需求為核心，提供單一窗口招商服務，持續吸引關鍵技術企業投資或設立研發基地，推動產業聚落發展，強化全球競爭力。本次活動現場安排台南在地產業代表與全球台商媒合交流，促進投資與合作契機。

    歡迎晚宴特別設置台南在地農產品行銷、觀光旅遊介紹及招商成果展示區，在現場直接向全球台商介紹台南產業環境與投資條件，展現產業實力與特色。值得一提的是，市府特別精心準備具有府城特色的伴手禮，內容豐富多元，包括鹽水意麵、山楂烏龍茶、咖啡包、蝦餅、牛舌餅、餐具組等，並隨附招商摺頁與農產外銷手冊，充分展現在地風味與產業實力。也精心準備一系列在地特色產品供來訪賓客試吃，並將優質的農特產品在用餐前推薦給與會來賓品嚐，獲得滿滿讚賞。

    各國台商代表熱情與台南市長黃偉哲合照，感謝市府舉行盛大晚宴款待。（台南市政府提供）

