強颱樺加沙重創！花蓮2死30失聯28傷 全國曾停電14017戶

中央災害應變中心今晚舉行第９次工作會報，由內政部長劉世芳主持。（記者陸運鋒攝）

2025/09/23 21:34

〔記者陸運鋒／新北報導〕強颱樺加沙襲台，花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天下午發生溢流，光復鄉成重災區，中央災害應變中心今晚舉行第9次工作會報，由指揮官、內政部長劉世芳主持，據統計，截至今天7時，造成全國2死、30人失聯、28人受傷，曾停電14017戶，待修復2015戶。

中央災害應變中心統計，累計積淹水計51處，未退水46處（花蓮縣光復鄉、鳳林鄉），累計疏散撤離人數為7904人，共開設16處收容處所，收容477人，市話中斷1244戶，待修復192戶，基地台受損14座，待修復7座。

此外，總災情221件，包括路樹倒塌11件、道路隧道5件、橋梁6件、土石7件、建物毀損3件、民生基礎設施19件、車輛、交通事故1件、火災2件、其他167件。

中央災害應變中心表示，除了花蓮縣消防局出動各式救災車87輛、救護車20輛及180人投入救災外，台東縣、屏東縣、新北市及宜蘭縣等消防局，也已調派前往支援救災。

花蓮光復鄉成重災區。（Fata'an部落族人提供）

