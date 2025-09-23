再批盧市府垃圾處理不力 議員曝去年目標減量10％ 反暴增12萬噸

中市議員王立任指最新審計報告，去年台中市原訂一般事業廢棄物減量10%，竟不減反暴增到22萬公噸，多出12萬餘公噸。（記者蘇孟娟攝）

2025/09/23 21:13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市大里掩埋場垃圾堆置逾38萬噸垃圾未處理，市府挨批垃圾處理不力，台中市議員王立任今日在議會臨時會中，再爆最新審計報告指出，去年環保局原訂一般事業廢棄物減量10%，應該從9萬公噸減到約8萬公噸，結果竟不減反暴增到22萬公噸，多出12萬餘公噸，增幅高達134.61%，批市府繼續擺爛。

王立任指出，台中市長盧秀燕率領的團隊在垃圾處理政策上長期怠惰，文山焚化爐延宕將近7年，導致垃圾焚化量無法提高，台中3座焚化爐全都因設備老化，焚化量逐年下降，垃圾無處可去，只好堆積在掩埋場，盧市府處理不力，讓垃圾量不斷累積。

請繼續往下閱讀...

此外，王立任更指出，審計部台中市審計處提出的審計報告中明確顯示，去年度台中市一般事業廢棄物原本核定減量目標是10%，應該從9萬公噸減到約8萬公噸，實際情況卻是暴量增至22萬公噸，比原訂目標多出12萬餘公噸，數字是市府自行訂定的，垃圾量暴增的事實，反映出環保局根本沒有能力處理好垃圾問題。

王立任指出，市府讓事業廢棄物進焚化爐，造成民生垃圾進不去，只好堆在大里掩埋場成「垃圾山」，又為了消除異味在垃圾上方覆土，日後若要處理這些垃圾，勢必要再編經費清篩，一來一往根本浪費納稅人的錢。

王立任更痛批，就是盧秀燕團隊的錯誤施政，導致焚化量提升不了，垃圾卻越堆越多，讓大里掩埋場淪為垃圾山。

環保局長陳宏益指出，台中垃圾總量是減少的，一般事業廢棄物增加主要是因中央調整廢棄物定義標準變化所致，覆土是為去除異味，將衛生管理好。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法