樺加沙海警解除！氣象署示警「4縣市」嚴防超大豪雨

樺加沙海警解除，逐12小時雨量預測。（圖為中央氣象署提供）

2025/09/23 21:18

〔記者林志怡／台北報導〕強烈颱風樺加沙遠離台灣，中央氣象署評估威脅已解除，於晚間8時30分解除海上颱風警報，但考量降雨持續，同步啟動「0923第18號颱風外圍環流較大規模及較劇烈豪雨事件」加強作業，也提醒高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣民眾仍要嚴防超大豪雨，尤其東半部地區需特別注意。

中央氣象署指出，樺加沙颱風今日晚間8時位於鵝鑾鼻的西南西方約510公里處海面，以每小時16轉22公里速度，向西北西轉西進行，近中心最大風速每秒53公尺，七級風平均暴風半徑縮小至300公里。

請繼續往下閱讀...

中央氣象署科長林伯東說明，雖颱風威脅降低，中央氣象署已解除海上颱風警報，但仍有對流雲系移入，東半部地區持續有明顯降雨發生，因此接續啟動大規模或劇烈豪雨作業。

樺加沙颱風於上週四晚間8時生成，接著持續往西北轉西方向靠近台灣，週日上午中央氣象署發布海上颱風警報，同日下午5時發布陸上颱風警報，樺加沙颱風也於同日晚間11時達到生命週期中最大強度，接著持續通過巴士海峽，進入東沙島海面。

林伯東指出，樺加沙颱風在靠近台灣期間，先帶來較大陣風，屏東九鵬測得14級陣風，台東蘭嶼燈塔也出現12級強陣風，新北市鼻頭角、澎湖西嶼有11級陣風。

隨著樺加沙颱風通過巴士海峽，外圍環流逐漸開始影響台灣，東半部有明顯降雨，昨日至今日雨勢明顯，花蓮天祥累計雨量達746毫米，台東向陽、宜蘭翠峰湖也有600毫米左右累積雨量。

林伯東表示，樺加沙颱風對台灣的影響大致是「先有風、再有雨」，後續外圍環流仍會帶來降雨，且台灣仍處於颱風的強風區、維持東南風為主的環境，持續有對流系統移入，每小時有50至70毫米左右的降雨不斷累積，今晚至明天清晨降雨仍會為花蓮、台東帶來可觀雨量。

今日深夜雨區主要分布於花蓮、台東、屏東山區，3小時累積雨量可達70至100毫米左右，明日降雨會逐漸趨緩，但台東地區仍持續有3小時70至100毫米的累積雨量。

因此，林伯東提醒，高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣仍可能出現超大豪雨，其中花蓮縣、台東縣要特別留意，另宜蘭縣可能有大豪雨發生，新北市、桃園市、台中市、南投縣、蘭嶼綠島可能有豪雨，大台北地區、新竹縣、嘉義縣有大雨。

林伯東也提到，位於菲律賓東方的熱帶性低氣壓未來24小時可能增強為颱風，並逐漸移動至南海，雖對台灣沒有直接影響，但通過呂宋島期間，可能為南部沿海、東半部沿海帶來長浪。

樺加沙颱風遠離後，台灣周邊環境維持偏東風至偏東南風，東半部地區、恆春半島有陣雨或雷雨，西半部地區有午後雷陣雨，北方系統也開始蠢蠢欲動，接下來可能逐漸影響台灣，後續有待觀察。

樺加沙颱風影響情況。（圖為中央氣象署提供）

樺加沙海警解除，後續天氣說明。（圖為中央氣象署提供）

逐3小時雨量預測。（圖為中央氣象署提供）

樺加沙颱風波浪說明。（圖為中央氣象署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法