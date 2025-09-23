台灣豬肉外銷再傳好消息 防檢署：台灣生鮮豬肉獲新加坡系統性認證

台灣生鮮豬肉獲新加坡系統認證，這是首度台灣豬肉獲國際市場系統性認證。（資料照）

2025/09/23 21:06

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣生鮮豬肉與相關產品外銷再傳好消息，農業部動植物防疫檢疫署（防檢署）今（23日）表示，新加坡已宣布未來台灣生鮮豬肉與加工肉品蛋品與罐頭肉品蛋品都獲得系統性認證，未來只要經我國防檢署或食藥署審查通過並通知新加坡，就可輸出到當地市場，這是我國首度獲國際市場系統認證。

我國生鮮豬肉去年開始外銷新加坡，大獲當地喜愛。防檢署表示，為擴大輸出量能，新加坡今年5月7日到17日派員來台查核豬肉屠宰場與肉品加工廠，在跨部會合作下，新加坡同意新增4家豬肉屠宰場、7家肉品加工廠、2家牛肉罐頭加工廠及1家供肉品加工廠原料家禽屠宰場等共14家業者獲該國認證，新加坡更進一步認可我國動物防檢疫、屠宰衛生與食安管理，連同先前已通過系統性認證的蛋品及豬禽肉罐頭，我國冷藏冷凍豬肉及內臟、加熱肉品（豬牛禽）蛋品及罐頭肉品（豬牛羊禽）蛋品都獲新加坡系統性認證。

防檢署組長高黃霖進一步說明，我國肉品等獲得新加坡系統性認證代表未來肉品生產設施經防檢署或衛福部食藥署審查通過並通知新加坡，就可出口到當地市場。高黃霖表示，這是我國首度獲得出口國的系統性認證，將更有利於爭取其他出口國同樣系統性認證我國屠宰與食品衛生系統。

隨著世界動物衛生組織將我國列為傳統豬瘟非疫國，台灣成為亞洲唯一口蹄疫、非洲豬瘟、傳統豬瘟三大豬病非疫國後，農業部持續爭取台灣生鮮豬肉擴大外銷，今年5月開始向日本申請台灣生鮮豬肉輸日，台灣生鮮豬肉已可輸出澳門、菲律賓及新加坡，加工豬肉亦可外銷日本、新加坡、澳門及香港等。

農業統計資料，生鮮豬肉去年外銷菲律賓、新加坡共431公噸，出口值150萬美元，今年1至8月出口222公噸，出口值已達120萬美元，主要因為今年以價值較高的冷藏豬肉出口新加坡為主。

