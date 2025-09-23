為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
    首頁　>　生活

    堰塞湖溢流！台鐵光復車站也淹水 軌道積水仍未消退

    台鐵光復車站出現積淹水情況。（民眾提供）

    台鐵光復車站出現積淹水情況。（民眾提供）

    2025/09/23 20:42

    〔記者林志怡／台北報導〕強烈颱風樺加沙雖遠離台灣，但其環流今日為東半部地區帶來明顯雨勢，並造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖在下午2時50分溢流，光復、萬榮及鳳林等3鄉鎮受影響，多處街道淹水、車輛遭沖走。台鐵公司說明，目前光復站及周邊有積淹水情況，高鐵仍在評估修復所需時間，後續會再對外說明。

    受樺加沙颱風影響，台鐵今日晚間12點以前，台東線（花蓮＝台東）、南迴線（台東＝枋寮）停駛；北迴線（蘇澳新＝花蓮）晚間6點以前各級列車停駛，晚間6點至12點對號列車停駛，區間（快）車視風雨情況機動行駛至漢本站。

    台鐵公司副總經理劉雙火指出，光復站內至北方200公尺左右有積淹水情況，目前水勢稍退，但軌道積水尚未完全消掉，後續還需進行清淤工作，且若有水勢損毀號誌情況，也要再花時間進行修復，因此台鐵公司正在評估所需時間，稍晚會對外說明。

    此外，稍早評估，溢流可能影響台鐵公司台東線鐵路馬太鞍河底隧道南口。對此劉雙火表示，該處鐵路剛好進入隧道，台鐵公司已設置防止溢流措施，因此並未受到影響。

