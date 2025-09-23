為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    樺加沙颱風降雨豐沛 石門水庫啟動阿姆坪防淤隧道沖淤作業

    樺加沙颱風在石門水庫降下豐沛雨量，逼近滿庫，經濟部水利署北水分署晚間6點開啟阿姆坪淤隧道閘門進行沖淤作業。（水利署北水分署提供）

    樺加沙颱風在石門水庫降下豐沛雨量，逼近滿庫，經濟部水利署北水分署晚間6點開啟阿姆坪淤隧道閘門進行沖淤作業。（水利署北水分署提供）

    2025/09/23 20:20

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕受到樺加沙颱風影響，桃園市石門水庫降下豐沛雨量，經濟部水利署北區水資源分署統計，石門水庫集水區自21日至今（23）日傍晚5點已累積98.5毫米，水庫逼近滿水位245公尺，已於今晚6點開啟阿姆坪防淤隧道閘門進行沖淤作業，預計有16萬立方公尺沖淤效益。

    北水分署表示，阿姆坪防淤隧道前次於2024年10月潭美颱風進行操作，今年因汛期颱風在石門水庫降雨量較少，才於今日進行第一次防淤操作。今晚水庫水位達244.8公尺、蓄水率99.2%，已接近滿庫，考量後續仍有水量入庫，所以進行防淤隧道操作，規劃操作至明日0時結束，其後會回蓄水庫水位，俾後續供水穩定。

    北水分署呼籲，沖淤作業期間大漢溪河道流量會增加每秒300立方公尺，並搭配台水公司第十二區管理處鳶山堰排砂道排砂作業，可將泥砂排入大海，特別提醒民眾切勿進入大漢溪河道，以免發生危險。

    石門水庫逼近滿庫，經濟部水利署北水分署晚間6點開啟阿姆坪淤隧道閘門進行沖淤作業，圖為沖淤池尾水放淤情況。（水利署北水分署提供）

    樺加沙颱風在石門水庫降下豐沛雨量，逼近滿庫，經濟部水利署北水分署晚間6點開啟阿姆坪淤隧道閘門進行沖淤作業。（水利署北水分署提供）

    石門水庫逼近滿庫，經濟部水利署北水分署晚間6點開啟阿姆坪淤隧道閘門進行沖淤作業，圖為沖淤池尾水放淤情況。（水利署北水分署提供）

    石門水庫逼近滿庫，經濟部水利署北水分署晚間6點開啟阿姆坪淤隧道閘門進行沖淤作業，圖為沖淤池尾水放淤情況。（水利署北水分署提供）

