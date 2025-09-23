週三颱風遠離天氣仍不穩！ 花東、恆春防局部豪雨

週三花東地區及恆春半島有不定時陣雨或雷雨，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨。（圖翻攝自中央氣象署）

2025/09/23 20:10

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週三（24號）受第18號颱風外圍環流影響，水氣仍偏多，花東地區及恆春半島有不定時陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，東北部及中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨。

中央氣象署預報，週三台灣東部、東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，東北部、中南部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區及馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。明日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、中南部沿海、恆春半島及澎湖、金門有長浪發生的機率，請注意。

請繼續往下閱讀...

中央氣象署提醒，桃園以北、基隆北海岸、東半部、高屏地區及南投山區、各離島易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風；基隆北海岸、台灣東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、中南部沿海及澎湖、金門易有長浪發生；台灣海峽南部及巴士海峽易有6米以上巨浪，東半部及北部海面仍有3至5米大浪，其他海面風浪亦偏大，請避免前往海邊活動。

溫度方面，台灣西半部高溫約32至35度，東半部28至31度；離島天氣：澎、金有短暫陣雨或雷雨，馬祖陰時多雲，氣溫介於25至29度。

天氣風險公司表示，樺加沙颱風離開台灣附近，但是颱風後側寬廣的外圍環流東南風仍會持續影響。花東、恆春半島一帶還是會有局部豪雨發生的機會，真正雨勢要明顯減緩可能要等到週四，太平洋高壓外圍過來之後，才有機會恢復到夏季型午後局部雷雨的天氣型態。

紫外線係數部分，基隆市、新北市、台北市、桃園市、宜蘭縣為「過量級」；其餘縣市均為「高量級」。

空品方面，受颱風及其外圍環流影響，環境風場為東南風，雲嘉南以北污染物稍易累積。竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級。

台灣西半部高溫約32至35度，東半部28至31度；離島氣溫介於25至29度。（圖翻攝自中央氣象署）

紫外線係數部分，北北基桃、宜蘭為「過量級」；其餘縣市均為「高量級」。（圖翻攝自中央氣象署）

空品方面，竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級。（圖翻攝自環保署空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法