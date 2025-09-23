為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中更保攜手企業 中秋送暖關懷清寒更生人

    台灣更生保護會台中分會結合台中地檢署等單位，在今天舉辦「中秋送愛逗陣行」活動，致贈月餅、柚子禮盒給清寒更生人家庭。（圖由台中更保提供）

    2025/09/23 19:45

    〔記者陳建志／台中報導〕中秋節將至，為了關心更生人，台灣更生保護會台中分會結合台中地檢署等單位，在今天舉辦「中秋送愛逗陣行」關懷清寒更生人活動，將中秋月餅、柚子禮盒和家庭號麵條等關懷物資分送50戶清寒更生人家庭，傳達更保關懷情意，讓他們提前感受中秋節氣氛及社會溫暖。

    台灣更生保護會台中分會今天結合台中地檢署、台中市紅十字會、普安開發公司、龍德不動產開發公司、喜豐香食品公司等單位，在台中地檢署為民服務中心前舉辦「中秋送愛逗陣行」，以具體行動關懷清寒更生人。

    台灣更生保護會台中分會主委廖學從表示，為達成法務部提出更生人幫助更生人的政策目標，分會以實際行動鼓勵支持創業成功的更生店家，採購中秋年節肉乾、餅乾禮盒分送清寒更生家庭。此外，為鼓勵設籍台中市貧困更生人子女努力敦品勵學順利完成學業，藉由教育翻轉弱勢更生家庭，設有更生人子女獎助學金。

    台中地檢署檢察長張介欽則表示，為協助更生人復歸社會，支持行銷更生商品及蔬果農作物，此次特別運用台中地檢署緩起訴處分金，向「淺森林農場」購買50箱「柚子禮盒」，以期達拋磚引玉的功效，擴大民眾認購更生商品的熱度。並感謝龍德不動產開發、喜豐香食品、普安開發公司，多年來提供月餅禮盒，捐贈更生保護業務經費。

