市府拆了再貼！「守環」民眾打游擊戰 新上架「萬安已為四川鋪好新北市長之路」

公館「守環」民眾稍早上架新標語「萬安已為四川鋪好新北市長之路」。（記者董冠怡攝）

2025/09/23 20:00

〔記者董冠怡／台北報導〕公館圓環拆除及填平地下道工程，預計29日（下週一）完成正交路線通車，施工邁入第11天，反對拆除填平的民眾未如動工前夕般聚集陳抗，但仍用自己的方式，在銘傳國小、水源劇場間的人行天橋，張貼「萬安做到了施工奇蹟，拆比不拆還順暢」等各式標語，表達無聲抗議，「市府拆了我們再貼！」環境保護局說，至今接獲2件陳情，加上例行巡查維護，共計清除5次，並未開罰。

這11天以來，人行天橋上的標語，從原先的「反對拆除圓環、反對填平公車地下道」，進化到如「你只是在等紅燈」、「選對的人造橋鋪路、選錯的人拆橋填路」、「萬安做到了施工奇蹟，拆比不拆還順暢」，記者下午經過時，天橋上已再次被清理乾淨。

守環民眾向本報表示，奇蹟版本張貼時間為昨天，「存活」約12小時後被清除，稍早又再上架「萬安已為四川鋪好新北市長之路」，之後還會有其他標語，「反正蔣粉愛拆，讓我文字靈感一直冒出來」，強調許多行動都是民眾自發性而為，以游擊戰的方式，試圖用渺小的力量將資訊擴散出去，儘管背後揹負著非常大的裁罰壓力，「仍然希望能夠發揮小小影響力，讓更多人感受到我們的無力。」

經查，上述標語由環保局依規拆除。環保局說明，從13日動工至今統計，清潔隊因應陳情案及環境例行巡查維護，共計清除5次，並未開罰。記者詢問未經申請張貼罰則內容，其回答，如違反廢棄物清理法第27條，得處3600元以上、6000元以下罰鍰。

