台南風災後石綿清運破萬噸 全年清運量4.2倍

台南颱風後石綿清運已破萬噸，大約是全年清運量的4.2倍。（記者洪瑞琴攝）

2025/09/23 19:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風過後，台南多數災區已恢復秩序與日常生活，但老舊建物石綿建材的拆除與清運仍是公共衛生關注重點。台南市環保局今（23）日表示，風災後兩個月內，已清運逾1萬噸家戶石綿建材廢棄物，為全年清運量的4.2倍。未來市府將持續爭取中央補助經費，確保石綿清運量能充足。

環保局指出，今年8月初已獲環境部補助5.05億元，可清理約1萬噸石綿廢棄物；9月10日再向環境部爭取同額經費，預計可再清理1萬噸。過去清運進度一度緩慢，原因包括停電導致災區通訊不暢、申請登記未拆除、巷道狹小不便作業，以及部分農漁業設施補助有限等。對此，市府已啟動便民申請方式，並針對農漁業設施實施專案補助。

此外，台南市積極推動中央、地方及民間三方合作，不僅建置「台南市石綿瓦地圖」，也結合志工力量，試辦無主散落石綿的調查與清理，並運用航拍技術將屋頂石綿瓦圖資納入地圖資料，在佳里區進行「小蜜蜂巡查」，掌握實際情況。

環保局表示，截至9月17日，全市已受理9703件清運申請，累計清運石綿瓦達1萬0102噸。與同樣受颱風影響的嘉義縣、市相比，不論受理件數或清運棟數，台南市清理效率均有明顯成效。

市長黃偉哲感謝中央挹注經費。他強調，除民宅外，畜牧、農業及相關產業設施拆除的石綿瓦，也須加強清運，確保公共衛生與安全，期盼環保局持續推動後續作業。

