金門「背著書包上學去2.0」開學典禮 新增失智據點服務使用者

金門「背著書包上學去樂活學堂2.0」開學典禮，由縣府秘書長張瑞心（左六）主持。（記者吳正庭攝）

2025/09/23 19:45

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣衛生局今天舉行「背著書包上學去樂活學堂2.0」開學典禮，縣府秘書長張瑞心說，縣府持續配合中央長照2.0政策，並因應即將到來的長照3.0政策，落實「找得到、看得到、用得到、付得起」的長照精神，打造「健康老化、在地安老、樂活人生」的幸福金門。

開學典禮在縣府舉行，由張瑞心主持，邀集日照中心與失智據點代表、長者參與。

請繼續往下閱讀...

縣府表示，2023年推出「背著書包上學去樂活學堂試辦計畫」，以「長輩背著書包去上學」的創意，導入「樂活學堂」概念，讓日間照顧服務好像「學堂」，提供生活照顧、健康促進等多元化的照顧服務，讓長輩白天輕鬆去學堂上學，接受專業照護，傍晚回家與家人共享天倫之樂。

張瑞心說，「背著書包上學去」推出後獲民間好評，從2023年1至7月服務87人，到2025年1至7月服務119人，服務成長率36.8%，顯示金門長者逐漸提高使用意願，在「學堂」中持續學習與成長，重拾生活樂趣。

縣府表示，試辦計畫到期，衛生局進一步推動「背著書包上學去樂活學堂2.0」，在原有基礎上全面升級，將服務對象由原本日照中心的長者，擴展至失智據點服務使用者，涵蓋更多需要協助的族群。

衛生局表示，凡到「樂活學堂（日間照顧中心及失智據點）」上課的長輩，可獲得後背包、帽子、彈力帶「新生入學禮」，並有學生證、證件套與布標鑰匙圈，增加「勤學獎」，讓長者重溫「上學」與「當學生」的樂趣。

金門縣衛生局代局長李金治（左一）協助長輩參加「背著書包上學去」開學典禮。（記者吳正庭攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法