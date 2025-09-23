挺進光復鄉重災區 宜蘭消防局集結首批16人救災

宜蘭出動15人挺進花蓮災區。（宜蘭縣消防局提供）

2025/09/23 19:14

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致路斷、橋塌，光復市區遭大量泥水淹沒成為重災區，宜蘭縣消防隊今天傍晚集結首批救難人員，一共16人前往花蓮馳援，預計稍晚抵達花蓮市，視路況挺進災區。宜蘭縣代理縣長林茂盛行前視察，指示全力配合救災，後續不排除整備第2梯次支援人力。

馬太鞍溪堰塞湖溢流導致當地災情嚴峻，宜蘭縣代理縣長林茂盛稍早與花蓮縣長徐榛蔚通話，表達宜蘭縣全力支援的決心。宜蘭縣府總計動員消防局5車、6艘橡皮艇，出動15位消防人員及相關救災裝備，火速前往災區第一線，協助花蓮縣進行救災工作。

據了解，車隊走台9線蘇花路廊抵達花蓮市後，將改走台11線替代道路一路直奔光復，並預計在光復糖廠集結，隨即展開救災行動。

林茂盛說，面對鄰縣困難，宜蘭展現守望相助精神，堅定與花蓮站在一起，祈願花蓮早日度過難關，恢復正常生活，並呼籲各界發揮愛心與人道精神，共同協助災後重建。

宜蘭縣代理縣長林茂盛指示全力配合救災，後續不排除整備第2梯次支援人力。（宜蘭縣消防局提供）

宜蘭出動5車、5艇以及15名消防人員前往花蓮救災。（宜蘭縣消防局提供）

宜蘭縣消防局集結出發前往花蓮救災。（宜蘭縣消防局提供）

