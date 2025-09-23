花蓮馬太鞍堰塞湖溢流 首波洪水影響光復、萬榮及鳳林3鄉鎮

綠色範圍為淹水潛勢區，裡面標記許多民眾通報淹水或受困。（中央災害應變中心提供）

2025/09/23 19:42

〔記者陸運鋒／新北報導〕受到樺加沙颱風影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖在今下午2時50分發生溢流，街道淹水有多輛車子被沖走，場面險象環生，影響範圍包括光復、萬榮及鳳林這3個鄉鎮，中央災害應變中心在第8次工作會報後召開記者會說明，據統計，堰塞湖溢流已造成71人受困、2人失聯。

中央災害應變中心指揮官、內政部長劉世芳表示，這次颱風比較重要的是在花蓮堰塞湖，其實從7月26日之後，農業部已經在長期監控，也有成立專案小組，跟預測非常的接近，也就是在下午開始溢流，溢流之後會有2波的洪水波，第一波洪水所通過的範圍包括花蓮縣光復、萬榮及鳳林這3個鄉鎮。

劉世芳指出，除了花蓮縣堰塞湖災情之外，其他縣市目前為止，不管是在救助或者是其他的疏散、撤離等等，都是有按照今天的工作會報上面的指示來辦理，由於花蓮縣現況，所以中央災害應變中心仍然是維持一級開設，也希望花蓮縣政府可以跟中央保持暢通的通訊。

劉世芳說，希望在第一線執勤的工作人員，包括軍警消或是其他志工團體，都要能夠先保障自己生命安全，才可以救援其他的人，至於未來重建的話，需等待洪峰確定沒有安全疑慮，就會馬上進行復原跟重建的工作，至於動員的部分包括國防部或地方政府，甚至是替代役及志工團體。

馬太鞍溪橋斷裂僅剩橋墩。（中央災害應變中心提供）

中央災害應變中心今下午召開記者會說明。（記者陸運鋒攝）

