為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    花蓮馬太鞍堰塞湖溢流 首波洪水影響光復、萬榮及鳳林3鄉鎮

    綠色範圍為淹水潛勢區，裡面標記許多民眾通報淹水或受困。（中央災害應變中心提供）

    綠色範圍為淹水潛勢區，裡面標記許多民眾通報淹水或受困。（中央災害應變中心提供）

    2025/09/23 19:42

    〔記者陸運鋒／新北報導〕受到樺加沙颱風影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖在今下午2時50分發生溢流，街道淹水有多輛車子被沖走，場面險象環生，影響範圍包括光復、萬榮及鳳林這3個鄉鎮，中央災害應變中心在第8次工作會報後召開記者會說明，據統計，堰塞湖溢流已造成71人受困、2人失聯。

    中央災害應變中心指揮官、內政部長劉世芳表示，這次颱風比較重要的是在花蓮堰塞湖，其實從7月26日之後，農業部已經在長期監控，也有成立專案小組，跟預測非常的接近，也就是在下午開始溢流，溢流之後會有2波的洪水波，第一波洪水所通過的範圍包括花蓮縣光復、萬榮及鳳林這3個鄉鎮。

    劉世芳指出，除了花蓮縣堰塞湖災情之外，其他縣市目前為止，不管是在救助或者是其他的疏散、撤離等等，都是有按照今天的工作會報上面的指示來辦理，由於花蓮縣現況，所以中央災害應變中心仍然是維持一級開設，也希望花蓮縣政府可以跟中央保持暢通的通訊。

    劉世芳說，希望在第一線執勤的工作人員，包括軍警消或是其他志工團體，都要能夠先保障自己生命安全，才可以救援其他的人，至於未來重建的話，需等待洪峰確定沒有安全疑慮，就會馬上進行復原跟重建的工作，至於動員的部分包括國防部或地方政府，甚至是替代役及志工團體。

    馬太鞍溪橋斷裂僅剩橋墩。（中央災害應變中心提供）

    馬太鞍溪橋斷裂僅剩橋墩。（中央災害應變中心提供）

    中央災害應變中心今下午召開記者會說明。（記者陸運鋒攝）

    中央災害應變中心今下午召開記者會說明。（記者陸運鋒攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播