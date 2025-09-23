台鐵平鎮臨時站明年10月啟用 交通維持雙向通行、增設接送區

平鎮火車站臨時站設置在平鎮區新富一街、新富三街口，預計明年十月完工啟用。（資料照，議員黃敬平提供）

2025/09/23 18:51

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市長張善政今（23）日主持9月份桃園市道路交通安全會報，聽取交通部鐵道局北部工程分局平鎮臨時站啟用後交通動線規劃專案報告，張善政表示，平鎮臨時站將於明年10月啟用，市府將持續完善停車與交通規劃，兼顧旅客分流與市民需求，全面提升交通便捷與安全。

張善政表示，平鎮臨時站啟用後，可評估將計程車排班與臨時上下客點納入台鐵停車場，既能釋出站前空間，也有助接送旅客動線更加順暢，請鐵道局與交通局審慎研議。

副市長王明鉅表示，目前平鎮臨時站規劃採維持雙向通行並增設接送區，但台鐵停車場須退縮4.5公尺並取消12格機車格，雖可兼顧旅客與居民需求，但若有小客車違規直行至站前臨停，恐導致僅3.5米寬的道路瞬間壅塞，因此執法與動線管控至關重要，建議鐵道局除在新富三街設置臨停區外，也應研議將台鐵停車場部分空間納入臨停使用，降低道路壓力並減少退縮幅度。

交通部鐵道局北部工程分局說明，規劃提出「單行道」與「維持雙向」兩方案，方案一，需將台鐵停車場退縮1.5公尺，以設置計程車排班與人行道，方案二則維持雙向通行並增設接送區，但須退縮4.5公尺並取消12格機車格。

鐵道局北部工程局表示，經綜合考量後，建議採行方案二，以兼顧旅客與居民動線，避免單行道繞行造成壅塞，並降低對社區生活的衝擊，後續將與台鐵協調停車位補償及相關工程改善措施。

