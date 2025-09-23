為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    樺加沙釀屏東6268戶停電 今傍晚全數復電

    台電人員徒步挺進屏縣獅子鄉壽卡搶修電力，沿途還要排除倒塌的樹枝。（台電屏東區處提供）

    台電人員徒步挺進屏縣獅子鄉壽卡搶修電力，沿途還要排除倒塌的樹枝。（台電屏東區處提供）

    2025/09/23 18:46

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕樺加沙颱風暴風圈侵襲屏東地區累計6268戶停電，經台電全力動員142位工程人員、出動工程車121輛投入搶修，在今（23）日傍晚5時許完成獅子鄉千餘戶搶通作業後，全縣全數完成復電，台電屏東區營業處也強調，如有零星用戶停電，請通報1911，台電將立即派員修復。

    台電屏東區處處長仇忠銘表示，今日上午獅子鄉壽卡一帶通報停電1019戶，因有2處斷線且斷線處車輛無法到達，加上道路泥濘不堪行進困難，台電同仁徒步攜帶機具材料，先行排除倒塌的樹枝，才能到達現場進行斷線搶修。在動員2班17位人力的全力搶修下，已於下午5時全數復電。

    台電指出，昨日接獲縣府通報枋寮鄉太源村一帶台水公司停電案件，部分地區供水設備受影響，為維護民生與基礎服務不中斷，台電隨即連夜派員趕赴現場搶修至深夜，並在最短時間恢復供電供水。台電黃姓領班班長表示，不能斷水斷電不只是口號，「而是我們對民眾落實的承諾」，因此同仁們冒著強風豪雨也要趕在第一時間完成復電。

    台電也感謝在颱風期間提供許多停電資訊的民眾、關心台電電力搶修進度的各級政府及民意代表們，台電公告已復電地區若仍有個別用戶尚未來電，請民眾多利用台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，查詢或通報停電資訊，盡量將台電「1911」客服專線，留給無法使用網路或仍習慣打電話的長輩使用。

    台電也感謝民眾在本次風災停電期間，體諒工作人員辛苦，接受台電搶修順序耐心等待；台電屏東區處也提醒民眾，民眾如果看到電線掉落或出現外露狀況，請立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。

    台電人員徒步挺進屏縣獅子鄉壽卡搶修電力，過程十分艱辛。（台電屏東區處提供）

    台電人員徒步挺進屏縣獅子鄉壽卡搶修電力，過程十分艱辛。（台電屏東區處提供）

    台電人員克服萬難徒步挺進屏縣獅子鄉搶修電力。（台電屏東區處提供）

    台電人員克服萬難徒步挺進屏縣獅子鄉搶修電力。（台電屏東區處提供）

    熱門推播